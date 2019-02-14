大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

2019-02-14 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



2月5日農曆大年初一，暱稱「Chaoyang Shao」不明人士在蔡英文總統臉書留言「斬首蔡英文」；刑事局偵九大隊追查10天，發現對方使用中國大陸相關資料註冊，且帳號內有使用簡體中文情形，研判是大陸人士透過網路VPN翻牆連線至臉書留言恐嚇。

目前警方高度懷疑是大陸人士所為，但仍缺乏直接證據；刑事局說，該留言已涉嫌違反刑法第305條恐嚇危害安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金；就算是大陸人，甚至是其他外國人，只要查出身分，都可報請檢察官實施境管通報，入境即依法偵辦。

警方說，涉案臉書帳號是透過國外虛擬伺服器(VPS)的境外IP位址登入臉書，使用中國大陸相關資料註冊，進一步分析帳號相關資料，發現有使用簡體中文字，鎖定涉嫌人可能位於中國大陸地區，研判大陸人士涉案可能性很高。

該臉書帳號除在蔡英文總統臉書留言外，也在其他3名國內藍綠議員臉書專頁留有對總統蔡英文不利的類似言論，後續仍會持續調查。