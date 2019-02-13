飆車手台北市區撞死3人 闖禍前10天吸了大麻

2019-02-13 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



去年10月台北市南京東路發生飆車撞死3人意外，引發軒然大波，飆車手謝亞軒被捕後，被測出有施用大麻的陽性反應，謝坦承肇事前10天吸毒，依施用二級毒品罪嫌起訴，台北地院今天判謝有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

謝亞軒飆車害3命案，台北地院明天下午召開準備庭，謝被起訴後，曾聲請具保停止羈押，理由是希望和死者家屬談調解，並自稱有眼疾，想獲釋外出治療，不過，承審法官審查後駁回謝亞軒的聲請，日前裁定他自明天起延長羈押2個月。

2018年10月11日，謝亞軒與另名被告、友人黃佑呈在南京東路上競速飆車，2車接近南京東路4段、敦化北路交叉口時，謝的座駕疑似閃避車流與安全島，失控衝進騎樓，撞死大樓保全員以及一對從事資源回收的夫婦。

檢察官分相驗案號偵辦公路意外時，依殺人罪嫌聲押謝亞軒，但法官審理認為，謝沒有殺人犯意，裁定謝以15萬元交保，裁定出爐，謝覓保無著，法官重為裁定他羈押、不禁見，檢察官偵結，依刑法妨害公眾往來安全罪、過失致死罪將謝亞軒、黃佑呈2人起訴，移由法院審判。

公路意外案偵查期間爆「案外案」，檢察官查閱謝亞軒的資料，發現他曾於去年7月因毒品案被聲請觀察勒戒，於是對他進行毒測，查出他有吸食大麻的陽性反應，謝供稱，發生車禍的前10天有施用大麻，但吸毒與車禍肇事無關。