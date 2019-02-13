影╱毒鴛鴦昏睡寶馬車 男醒後跪哭求警放過女友

2019-02-13 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市前鎮警分局草衙派出所員警昨天上午巡邏時，在草衙路上停等紅燈，發現變換綠燈時，前方車輛都開走，唯獨前方的BMW寶馬汽車還停留在原處，一動也不動，警方下車發現一對男女在車上昏睡，警方呼喊、拍打車窗都沒有回應，最後駕駛黃姓男子清醒後，將車停到路旁，打開車門傳來濃濃的K味，隨即在車上發現毒咖啡包12包、疑似販毒現金136萬餘元。

草衙派出所說，昨天中午11點在草衙路停紅燈時，發現號誌轉換綠燈時，發現前方白色BMW汽車一動也不動，上前查看發現一對男女黃姓男子（23歲）、陳姓女子（22歲）昏睡在車上。

警方擔心疲勞駕駛，示意他們停在路旁受檢，警方攔查發現，車內有濃厚的K他命味道，兩人才坦承早上在汽車旅館吸食K他命跟毒品咖啡包混搭，才出現飄飄然與昏睡情況，警方也在車上查到12包小惡魔毒咖啡包，重139.66公克，並在陳女的內衣發現藏放2包K他命，車上還有疑似販毒所得136萬3300元。

警方將陳姓女子帶去一旁搜身時，黃姓男子在派出所內突然下跪哭著跟警方求情，只要辦我就好，跟女朋友沒關係，警方看了哭笑不得，連忙安撫並說男生不要這樣下跪。