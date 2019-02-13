影╱行竊失風女子竟持刀攻擊 店長阻攔當場濺血

2019-02-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市42歲陳姓女子昨天在永和區全聯福利中心，將價值500多元商品藏在提袋內就要離去，為張姓店長發現與徐姓店員二人出手攔阻，陳女竟涉嫌持摺疊水果刀攻擊，劃傷張姓店長右手掌，當場濺血，陳女仍被二人壓制，並報警查獲。警方訊後今天將陳女依強盜及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，42歲陳姓女子昨天下午4時許，到永和區竹林路全聯福利中心購物，只拿出一罐價值17元的糙米漿結帳，隨即快步離去，張姓店長覺得陳女隨身提袋內似乎放有未結帳商品，要求陳女打開提袋。

陳女辯稱，提袋內的東西是她所有，不是店內商品，轉身就要離去，張姓店長和徐姓店員出手阻攔，雙方在店門口發生肢體拉扯，陳女為求脫逃，竟持預藏的摺疊水果刀揮舞，劃傷張姓店長右手掌，割出一道約5公分的傷口。

張姓店長當場濺血仍與店員二人合力將陳女壓制並報警，轄區中正橋派出所獲報，立即派員到尟當場逮捕陳女，並從陳女提袋內，起出二瓶高梁、一盒雞蛋、一罐鮮乳及一包肉餅，共價值565元。