台東空軍飛彈連 傳士官上吊輕生

2019-02-13 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



駐紮台東空軍第七聯隊（志航基地）飛彈連一名劉姓中士疑因個人家庭因素，在營區內上吊輕生。本報資料照片 分享 facebook

台東空軍第七聯隊（志航基地）今天清晨6點多，傳出一名劉姓中士（24歲）疑因個人家庭因素，在營區內上吊輕生，經送醫搶救仍宣告不治。目前軍方已通報檢警進一步釐清死因。

軍方表示，劉姓中士為駐紮志航基地的飛彈連士官，早上6點多被營區官兵發現上吊在營區內，隨即通報基地主官，並緊急送醫搶救，現場也發現留有遺書，初步了解和家庭因素有關。

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