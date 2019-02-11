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離譜！蘭嶼護理師搭黑鷹墜機 銓敘部拒發撫卹金

離譜！蘭嶼護理師搭黑鷹墜機 銓敘部拒發撫卹金

2019-02-11 12:17聯合報 記者李樹人╱即時報導

去年2月5日空勤總隊在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
去年2月5日空勤總隊在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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蘭嶼蔡邑敏護理師去年2月5日搭上黑鷹救護直升機墜海身亡，因公冒險犯難，事後接獲總統褒揚令、衛福部獎章、南丁格爾特別奉獻獻獎。不過，日前銓敘部一紙公文以「本案尚缺乏因公撫卹之完整事證」，拒絕給予撫卹金，引發醫界反彈，醫勞盟痛批，銓敘部委員是誰？可以換人當嗎？

銓敘部公文指出，蔡姓護理師直接死因為溺斃窒息、顱內出血，而先行原因為肺水腫、直昇機後送病患墜機事故，但仍缺乏因公撫卹之完整事證。

醫勞盟在臉書貼文，機組員跟護理師，都是為了同一個救護行為（因），面對同一冒險犯難情境（緣），遭致同一空難與生命犧牲（果），因為天候亂流/機場夜航風險/機械複雜故障，為了救治心肺急症病患生命，仍需「冒險」「犯難」，當然，要一體適用「因公」「冒險」「犯難」，從優「撫卹」！

蔡邑敏護理師最後訊息為「降不降的下來還不知道」、「風超大、又下雨」、「我很怕」，隨後便再沒有音訊。

醫勞盟法律顧問、醫師全聯會法律智庫委員蔡秀男醫師認為，不管依據新法，還是依據原規定，護理師在高風險蘭嶼機場搭上高風險黑鷹救護直升機「搶救災害」「高度死亡風險」仍「奮勇」「執行任務」，「冒險犯難」，遇亂流失事墜機大海而致「溺水」「腦出血」死亡之認定。

蔡秀男貼文指出，蔡邑敏護理師具有公職護理師身分，應該從優撫卹，「因公撫卹」不只「執行職務」，應該以最高級「冒險犯難」從優撫卹。

護理師蘭嶼黑鷹直升機

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