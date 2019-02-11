親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

確定了！華航罷工賠償方案出爐 散客最多可領250美金

珍珠項鍊磨損要退貨 陸客大鬧百貨公司被警咆哮：這裡是台灣

說一句「過得比你們這些人好」 計程車司機遭開4槍命危

2019-02-11 11:20聯合報 記者林伯驊╱即時報導

涉嫌開槍的羅姓男子（中）今天上午被逮捕。記者林伯驊／翻攝
涉嫌開槍的羅姓男子（中）今天上午被逮捕。記者林伯驊／翻攝
分享
高雄李姓計程車司機昨天遭槍擊丟包，警方今上午7點40分循線在永安區逮捕羅姓男子，兩人素昧平生，羅透露因搭車時李說「過得比你們這些人好」，讓他覺得遭訕笑，涉嫌掏槍連開4槍，接著將李丟包後開車逃逸，警方也從羅身上扣得改造手槍、彈匣2個及子彈16顆，全案預計依犯殺人未遂罪將羅送辦。

警方調查，羅姓男子（49歲）擔任臨時工，昨天上午在左營區左營大路攔到李姓男子（56歲）的計程車，但兩人閒聊間，羅疑似不滿李說出「我過得比你們這些人好」，遂在車內起了糾紛，計程車暫時停靠橋頭新市鎮路邊，不料羅氣不過，掏槍從後座連開4槍。

李姓司機中彈後，羅將李丟包路邊並開走計程車，到距離2公里的橋頭糖廠旁邊一處空地棄車，再轉搭捷運逃逸。

李姓男子昨天上午癱坐經武路、橋新環路口附近的人行道，警消約8點半獲報趕到發現他全身是血，虛弱地說「我沒力了」隨即陷昏迷，趕緊將他背部傷口止血送醫急救，岡山分局立即與高市刑大組專案小組擴大調閱監視器，下午2點多先發現計程車，車頭血跡斑斑、有撞凹損，車內發現彈殼，再循線追緝，掌握羅姓男子身分，今上午7點40分將他逮捕，警方現仍製作筆錄，釐清詳細行凶動機及過程。

義大醫院昨天指出，李姓司機身中4槍，1槍從右上臂穿進去，造成胸壁3處傷口，另3槍從背後射入，穿越腹腔留在腹壁，失血達2500毫升，送醫時生命跡象極不穩定，仍有生命危險。

警方昨天下午在橋頭糖廠附近空地找到計程車。記者林伯驊／翻攝
警方昨天下午在橋頭糖廠附近空地找到計程車。記者林伯驊／翻攝
分享
李姓司機癱坐地方留有血跡。記者林伯驊／翻攝
李姓司機癱坐地方留有血跡。記者林伯驊／翻攝
分享

計程車槍擊

相關新聞

高雄司機中彈抓到凶嫌！疑口角糾紛 乘客從後座開4槍

2019-02-11 10:26

開工前7男3女摩鐵辦毒趴 土城警全數帶回驗尿送辦

2019-02-11 10:07

欠賭債 竟找債主一起搶銀樓

2019-02-10 23:23

遭乘客自後射4槍 運將命危

2019-02-10 23:21

高雄橋頭小黃司機遭人背後開槍 身上取出4顆子彈

2019-02-10 16:00

影／高雄槍傷男被丟包 吐出4字隨即昏迷

2019-02-10 14:58

夫返家遍尋不著妻 竟已墜樓身亡

2019-02-10 14:57

過年搶銀樓 友人掩護還幫喊搶劫

2019-02-10 13:51

遺產分配衝突 與姪扭打姑姑殺人

2019-02-09 23:58

姑姪口角後警接獲姑姑報警 但見姪兒躺在血泊中

2019-02-09 18:37

噴槍奪命女童母臉書淚控 「女童父是人渣不敢認錯」

2019-02-09 14:30

金門驚傳兇殺案 女持水果刀刺死姪子

2019-02-09 13:33

金門透天厝發生凶殺案 姑姑因細故殺死姪子

2019-02-09 12:33

智警叫他哥哥安撫情緒 趁機奪下自殺男手中刀

2019-02-09 12:19

板橋氣爆5傷送醫 1女重傷轉加護病房

2019-02-09 10:03

酒駕致死駭人聽聞 警署統計卻顯示逐漸減少

2019-02-08 19:52

普悠瑪烏日站撞死人 晚間6時40分載旅客原車駛離

2019-02-08 19:34

自摔月台或外力介入被普悠瑪撞擊？警：調閱監視器釐清

2019-02-08 18:46

國道自撞釀隧道6車連環撞 7旬翁身亡

2019-02-08 18:45

普悠瑪在新烏日站撞死人 中部路段列車延遲

2019-02-08 17:59

影／普悠瑪事故罹難董進興冥誕 董家子女蛋糕祭亡父

2019-02-07 20:23

「2小時前還好好的」 捷運景美站外男子椅上死亡

2019-02-07 17:01

美飛官男友遭海關扣留？ 婦險遭詐80萬

2019-02-07 14:15

影／為了18萬元罰金爆發街頭鬥毆 汐警出動快打擺平

2019-02-07 11:46

「過年送金塊給兒孫」露口風 女清潔工洗劫女屋主6金塊

2019-02-06 10:35

台中酒駕受害家屬過年慟 籲「不能再有任何生命犧牲」

2019-02-06 09:09

初一願望嗆「斬首蔡英文」 刑事局要介入調查

2019-02-05 20:11

總統下鄉基層員警分擔維安 警局長發紅包打氣

2019-02-05 13:03

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56
看更多

熱門文章

他曝「悠遊卡始祖」照片 勾起網友回憶：要用膠帶纏過

2019-02-10 18:49

凌晨2點開工 她熬夜不睡出席拿到大紅包爽喊「值得」

2019-02-10 21:06

無德露友廁所搭溪畔 違法電魚還嗆「你去報警啊」

2019-02-10 13:21

停車9小時被收510元嫌「有夠貴」 網諷：被拖吊更貴

2019-02-10 20:06

人妻勾小王回家嘿咻 遭老公抓包2人竟直接私奔

2019-02-10 13:44

影／放爆竹火花射進一旁爆竹攤 瞬間火光四射全部燒光

2019-02-10 15:18

魚市場員工檢舉魚貨非現撈 中市府：追查弊端送法辦

2019-02-10 11:32

高雄司機中彈抓到凶嫌！疑口角糾紛 乘客從後座開4槍

2019-02-11 10:26

高雄開春傳槍響 男背部中彈癱坐人行道

2019-02-10 12:16

非加油客上廁所收10元引論戰 網友：比包尿布好

2019-02-10 19:10

高雄橋頭小黃司機遭人背後開槍 身上取出4顆子彈

2019-02-10 16:00

男子百貨公司內踹男童被PO上網 警方展開追查

2019-02-10 14:59

影／在百貨公司踹兒子？ 父：孩子調皮純粹嚇他

2019-02-10 15:56

珍珠項鍊磨損要退貨 陸客大鬧百貨公司被警咆哮：這裡是台灣

2019-02-11 11:05

開學了！媽媽們PO文爆孩子趕作業 網友笑：童年回憶

2019-02-10 21:35

少女扮恐龍籌學費遭襲擊 被肉搜男子提不在場證明

2019-02-10 11:28

影／舊部落尋根摔倒刀刺入腰 空勤直升機吊掛送醫脫險

2019-02-10 12:07

民眾誤報家暴 警到場卻被童與父連番髒話伺候

2019-02-10 23:28

3千萬跑車「牛王」車頭撞毀 網友：這時候要趕快說是孝子

2019-02-10 16:54

男子爬逢甲大學校門牌樓拍人潮 網友：發文只是讓他紅

2019-02-10 16:39

帶陸客飛不慎卡電纜 飛行傘老闆剪繩脫困竟墜地摔死

2019-02-10 13:01

先生住院妻探視 竟見別的女人在照顧

2019-02-10 13:34

超跑「大牛」自撞安全島 粗估維修破百萬

2019-02-10 16:41

夫返家遍尋不著妻 竟已墜樓身亡

2019-02-10 14:57

做完家事不見醉妻 發現她墜樓亡

2019-02-10 23:28

飛行傘卡電纜 剪繩脫困1摔死

2019-02-10 23:19

酒女毒駕撞死烘焙坊老闆 服重刑賠保險公司200萬

2019-02-11 08:13

影／高雄槍傷男被丟包 吐出4字隨即昏迷

2019-02-10 14:58

「三高」中年婦家中猝死 醫師：過年作息不正常易病發

2019-02-10 12:21

遭乘客自後射4槍 運將命危

2019-02-10 23:21

【即時短評】台南充氣恐龍妹遭毆 曝操偶師心酸

2019-02-10 11:30

影／國道3號彰化路段3車追撞 2人受傷

2019-02-10 17:39

影／孕婦羊水破了車中急產駕駛闖紅燈 警開道送醫

2019-02-10 18:55

過年搶銀樓 友人掩護還幫喊搶劫

2019-02-10 13:51

機車違停身障停車格被開單 法院撤罰：可能遭人移車

2019-02-10 14:28

高雄長庚前開車自撞 駕駛甩到後座頭破血流

2019-02-11 09:03

影／燒金紙放鞭炮惹禍？ 工廠才開工就發生火災

2019-02-10 16:57

酒後請大學生朋友代駕 結果超速撞到胸骨骨折

2019-02-10 16:21

影／阿里山公路廂型車撞護欄 6陸客輕傷

2019-02-10 20:05

暗夜惡火吞噬工寮 滅火後發現一具焦屍身分待查

2019-02-10 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top