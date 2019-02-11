說一句「過得比你們這些人好」 計程車司機遭開4槍命危

2019-02-11 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



涉嫌開槍的羅姓男子（中）今天上午被逮捕。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 高雄李姓計程車司機昨天遭槍擊丟包，警方今上午7點40分循線在永安區逮捕羅姓男子，兩人素昧平生，羅透露因搭車時李說「過得比你們這些人好」，讓他覺得遭訕笑，涉嫌掏槍連開4槍，接著將李丟包後開車逃逸，警方也從羅身上扣得改造手槍、彈匣2個及子彈16顆，全案預計依犯殺人未遂罪將羅送辦。

警方調查，羅姓男子（49歲）擔任臨時工，昨天上午在左營區左營大路攔到李姓男子（56歲）的計程車，但兩人閒聊間，羅疑似不滿李說出「我過得比你們這些人好」，遂在車內起了糾紛，計程車暫時停靠橋頭新市鎮路邊，不料羅氣不過，掏槍從後座連開4槍。

李姓司機中彈後，羅將李丟包路邊並開走計程車，到距離2公里的橋頭糖廠旁邊一處空地棄車，再轉搭捷運逃逸。

李姓男子昨天上午癱坐經武路、橋新環路口附近的人行道，警消約8點半獲報趕到發現他全身是血，虛弱地說「我沒力了」隨即陷昏迷，趕緊將他背部傷口止血送醫急救，岡山分局立即與高市刑大組專案小組擴大調閱監視器，下午2點多先發現計程車，車頭血跡斑斑、有撞凹損，車內發現彈殼，再循線追緝，掌握羅姓男子身分，今上午7點40分將他逮捕，警方現仍製作筆錄，釐清詳細行凶動機及過程。