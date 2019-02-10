過年搶銀樓 友人掩護還幫喊搶劫

2019-02-10 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣一家銀樓昨天夜間遭搶，嫌犯趁其不備一次搶走5條金項鍊，價值約新台幣50萬元，陳姓業者趕緊報案，提供遭搶金飾相片通報銀樓公會請求協助。新竹縣竹北分局員警昨夜得知嫌犯前往新竹市典當後，由專案小組前往圍捕，先後查獲吳姓男性嫌犯及林姓男性共犯，警方表示，初詢2嫌坦承犯行不諱，全案將依搶奪罪移送。

警方調查，21歲的吳男有毒品前科，因過年賭博欠下20多萬債才心生歹念，選擇在昨天下手，他事前還先觀察逃跑地形，並找來28歲林男助陣，為了取信店家，林男找來不知情的老婆與1歲童，佯裝要購買孩子的滿歲禮，案發後還裝作成見義勇為的路人幫忙追趕搶匪。

警方根據監視器畫面發現，林男與妻子先假裝要購買金飾先進入銀樓詢問金飾價格，隨後吳男也跟著進到銀樓，並假裝要買金項鍊，等到銀樓老闆將金項鍊拿出時，林男與林妻也準備離開，就在此時，吳男趁著銀樓開門之際，搶走桌上的5條金項鍊後逃逸，林男為避免被店家發現兩人是同夥，還幫忙高喊搶劫，假裝要追嫌犯。

林男事後與吳男會合，立刻拿著5條共8兩多的金項鍊先後前往新竹市多間當鋪、銀樓銷贓，殊不知警方已火速組成專案小組，並通報新竹縣市各分局與轄區通知各地銀樓，順利鎖定正在變賣的2嫌，4小時內將2人順利逮捕到案。

吳男落網後供稱，因自己在外欠下20多萬賭債，也欠共謀的林男9萬元，聽說買金飾保值才會趁著年節行搶，沒想到還是被警方循線查獲。