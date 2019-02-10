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人妻勾小王回家嘿咻 遭老公抓包2人竟直接私奔

2019-02-10 13:44聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陳姓男子明知湯姓婦人已婚，卻趁她和先生感情不睦介入，2017年12月22日在湯邀約之下，直接登堂入室在她家翻雲覆雨，正巧被返家的湯夫撞見，陳惱羞成怒反指責他對老婆不好，並直接帶湯離家；法官痛斥陳犯後態度惡劣「遠遠超出社會道德底線」，依妨害家庭各判陳、湯，6個月、3個月。

檢警調查，湯姓婦人和老公結婚多年，夫妻感情不佳，後來陳(60歲)經友人介紹下結識湯，彼此就產生曖昧情愫開始交往，直到當天晚上9點多，陳應湯之約到她家約會，並直接發生性行為，結果當場被回家的湯夫逮個正著，他不甘遭戴綠帽，對老婆、陳男提告妨害家庭。

檢方訊時，陳雖坦承知道湯是有夫之婦，但矢口否認和她性交，辯稱當下沒有發生關係，是之前才和湯有性行為；但湯婦認罪，其先生也指證歷歷並提出相關證據等；檢方認為，陳有毒品、偽造文書、贓物、竊盜及詐欺等多項前科，偵結各依相姦、通姦，將陳、湯向法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，陳介入他人家庭，造成被害人精神痛苦，警訊時矢口否認，甚至出口成髒，態度極為囂張；而湯婦本身已有配偶，卻搭引陳進家門通姦，破壞和老通家庭、婚姻關係，但犯後終能坦誠，態度尚可。

判決指出，陳男登堂入室找湯婦性交後，就立刻遭返家的湯夫抓到，但他還惱羞成怒，反而質疑對方和老婆的相處狀況，並當場帶著湯離家，犯後態度極為惡劣，法官更痛斥陳「已遠遠超出我國社會最低的道德底線」，為文明社會所不能容忍。

法官並審酌，陳男自成年起就前科累累，多至不可勝數，素行不良，舉凡財產犯罪、施用並販賣毒品應有盡有，卻仍不知悔改，且5年內再犯屬累犯，依相姦罪判他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，另依通姦罪判湯婦有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

陳男和湯婦性交被抓包，竟惱羞成怒帶湯離家，雙雙被依妨害家庭判刑。示意圖／ingi...
陳男和湯婦性交被抓包，竟惱羞成怒帶湯離家，雙雙被依妨害家庭判刑。示意圖／ingimage
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毒品妨害家庭性行為
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