親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

1歲女童從谷關觀景台欄杆掉出 摔落大甲溪床不治

鹿耳門天后宮抽出國運籤 媽祖提醒：行事要小心

金門驚傳兇殺案 女持水果刀刺死姪子

2019-02-09 13:33聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

金門縣金寧鄉昨天深夜發生一起兇殺案，50歲薛姓女子疑似因故與42歲的姪子起口角，兩人大打出手，薛女持一把水果刀和剪刀，刺傷姪子，其中一刀刺中胸口為致命傷，送醫後不治身亡。金門縣警察局表示，全案正由金城警分局偵辦調查中。

金城警分局偵查隊隊長蔡其豪表示，薛女與姪子同住一棟2層樓透天厝，昨天深夜因故發生口角，雙方發生衝突導致兇殺案件，死者除了胸口穿透傷為致命傷外，身上還有多處刺傷，現場留有大量血跡，及一把水果刀和剪刀。至於薛女姑姪是為了什麼原因發生口角，仍待警方進一步調查。

現場遺留的水果刀及剪刀，疑似為作案工具。記者蔡家蓁/攝影
現場遺留的水果刀及剪刀，疑似為作案工具。記者蔡家蓁/攝影
分享
現場遺留的水果刀，疑似為作案工具。記者蔡家蓁/攝影
現場遺留的水果刀，疑似為作案工具。記者蔡家蓁/攝影
分享

金門警察
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

金門透天厝發生凶殺案 姑姑因細故殺死姪子

2019-02-09 12:33

噴槍奪命女童母臉書淚控 「女童父是人渣不敢認錯」

2019-02-09 06:36

智警叫他哥哥安撫情緒 趁機奪下自殺男手中刀

2019-02-09 12:19

板橋氣爆5傷送醫 1女重傷轉加護病房

2019-02-09 10:03

酒駕致死駭人聽聞 警署統計卻顯示逐漸減少

2019-02-08 19:52

普悠瑪烏日站撞死人 晚間6時40分載旅客原車駛離

2019-02-08 19:34

自摔月台或外力介入被普悠瑪撞擊？警：調閱監視器釐清

2019-02-08 18:46

國道自撞釀隧道6車連環撞 7旬翁身亡

2019-02-08 18:45

普悠瑪在新烏日站撞死人 中部路段列車延遲

2019-02-08 17:59

影／普悠瑪事故罹難董進興冥誕 董家子女蛋糕祭亡父

2019-02-07 20:23

「2小時前還好好的」 捷運景美站外男子椅上死亡

2019-02-07 17:01

美飛官男友遭海關扣留？ 婦險遭詐80萬

2019-02-07 14:15

影／為了18萬元罰金爆發街頭鬥毆 汐警出動快打擺平

2019-02-07 11:46

「過年送金塊給兒孫」露口風 女清潔工洗劫女屋主6金塊

2019-02-06 10:35

台中酒駕受害家屬過年慟 籲「不能再有任何生命犧牲」

2019-02-06 09:09

初一願望嗆「斬首蔡英文」 刑事局要介入調查

2019-02-05 20:11

總統下鄉基層員警分擔維安 警局長發紅包打氣

2019-02-05 13:03

雪霸三六九山莊火警 延燒面積約3.5公頃

2019-02-04 18:59

偷車用注音文寫勒索信祝新年快樂 現身就被逮

2019-02-04 13:56

影／雪山三六九山莊後方草坡起火 暫停入園申請

2019-02-04 13:53

搶奪刮刮樂彩券落網 嫌犯今被檢方聲押

2019-02-04 13:45

新興毒品「類大麻」濫製混用恐害命 新北刑大籲勿嘗試

2019-02-04 12:27

影片曝光驚險瞬間！ 騎士剛騎過 竹縣人孔蓋突氣爆

2019-02-04 12:14

法扶與烏犬劇場合作 深入烏來山區帶孩子反毒

2019-02-04 12:08

春節假期急返鄉 昨國道車禍3傷幸無大礙

2019-02-04 10:40

可怕！新豐鄉水溝蓋氣爆 馬路遭炸裂

2019-02-04 01:25

去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59

台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04

高材生檢座憂毒品危國安 耗18個月破24億海洛因

2019-02-03 14:53

影╱拉k男遇盤查飛車落跑 警掏槍喝斥下車乖乖被逮

2019-02-03 11:53

男子搭機哈欠連連 航警身上搜出毒品

2019-02-02 18:19

巡官督勤不見人影 以為員警開小差其實在對街逮毒嫌

2019-02-02 17:15

通緝犯被5千元高額慰問金吸引 警輕而易舉逮人

2019-02-02 11:12

摩鐵談分手中埋伏 男子出門立刻遭6男圍殺

2019-02-02 09:30

調查局扣242塊海洛因磚 市值24億

2019-02-02 00:28

連女友也遭殃！他欠債遭表姐囚禁28小時

2019-02-01 18:08

金錢糾紛釀死劫 男遭藍波刀刺頸喪命　

2019-02-01 17:29

為健康上美網站訂亞麻籽油 婦竟被辦運毒

2019-02-01 16:22

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 影響800名旅客

2019-02-01 16:16
看更多

熱門文章

普悠瑪在新烏日站撞死人 中部路段列車延遲

2019-02-08 17:59

國道自撞釀隧道6車連環撞 7旬翁身亡

2019-02-08 18:45

妹妹年初一火場逃生 爸爸吐這句話讓家人心寒

2019-02-08 15:59

噴槍奪命女童母臉書淚控 「女童父是人渣不敢認錯」

2019-02-09 06:36

南投又火燒山！ 直升機赴日月潭裝水救火

2019-02-08 14:41

嫁表哥的「有馬妹」出軌洋主廚 七年近親婚告吹

2019-02-08 20:44

台鐵是你家？女子放任狗兒在車廂亂跑 還脫鞋翹腳

2019-02-08 20:44

大潤發不滿員工請病假去環島 法官判解雇無效

2019-02-08 15:03

夜市扮恐龍無辜被揍 女學生：沒人幫我作證

2019-02-09 10:19

扯！要搭船 發現整團不在船客名單內

2019-02-08 23:00

16歲女生賺學費夜巿扮恐龍 竟莫名遭人毆打濺血

2019-02-09 10:14

金門透天厝發生凶殺案 姑姑因細故殺死姪子

2019-02-09 12:33

八里鐵皮工廠火警 消防局呼籲民眾繞道

2019-02-08 15:00

影／大年初五板橋公寓瓦斯氣爆5人傷 現場宛如戰後廢墟

2019-02-09 09:29

自摔月台或外力介入被普悠瑪撞擊？警：調閱監視器釐清

2019-02-08 18:46

肇逃罪是惡法？駕駛無責仍被判刑

2019-02-09 00:30

發現老公與越南女性愛影片 正宮提告小三被判刑

2019-02-09 08:57

普悠瑪烏日站撞死人 晚間6時40分載旅客原車駛離

2019-02-08 19:34

兌換發票不成賞店員巴掌 涉案女：只是輕拍

2019-02-08 15:58

他讓女高中生懷孕產子被判刑 付了奶粉錢獲緩刑

2019-02-09 08:55

阿里山公路護欄切車頭 BMW失控3人傷

2019-02-09 10:24

影／八里7間工廠受大火波及 燃燒面積500坪

2019-02-08 16:42

鄰居愛自誇「我家小孩第一名」 母一句話讓她秒閉嘴

2019-02-09 12:34

國軍CH-47直升機搶救森林大火 一天灑水130噸

2019-02-08 20:37

路上車倒 旁車都有挨告風險…法界建議修法

2019-02-09 00:30

控保時捷逆向超車是台中日常 網友：土豪你敢嘴吃慶記

2019-02-08 14:26

輕熟女爬大坑走春不小心 扭傷腳被眾人抬下山好掃興

2019-02-08 16:33

好心助港男6000元改機票 台女卻遭詐騙封鎖

2019-02-09 11:33

高雄老字號小吃店「鴨肉珍」 兄弟為起家厝鬧上法院

2019-02-09 12:20

8旬老翁體力猛！騎菜籃車20公里上山

2019-02-08 18:09

酒駕致死駭人聽聞 警署統計卻顯示逐漸減少

2019-02-08 19:52

1歲女童從谷關觀景台欄杆掉出 摔落大甲溪床不治

2019-02-09 13:32

自保之道…車禍報警 人離開現場要備案

2019-02-09 00:30

內壢民宅年初四遇祝融 一家三代5人全救出

2019-02-08 17:20

板橋氣爆5傷送醫 1女重傷轉加護病房

2019-02-09 10:03

影／驚悚！機車擦撞倒向路中央 險遭公車輾爆頭

2019-02-08 14:44

影／過年十大防搶守則超實用！俏麗女警演給你看

2019-02-08 20:06

判決書用詞艱深像天書 雲端辭典解惑

2019-02-09 00:30

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29

23年前也是過年期間 板橋曾因瓦斯氣爆引發大火

2019-02-09 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top