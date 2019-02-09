女童疑把玩風槍命案 檢警分析比對跡證

2019-02-09 13:07 中央社 高雄9日電



鄺姓男子載3歲女兒到加油站自助洗車疑女童把玩風槍致死案，檢方今天表示，檢警會同法醫解剖複驗女童遺體後，目前分析比對所採集的跡證積極偵辦。

女童命案發生後，鄺男曾遭網友圍剿，女童生母鄧姓女子一度在臉書發文盼網友「勿起底或私刑一個愛小孩的父親」，但她昨天再發文對鄺男和家屬頗有微詞，也希望司法早日把罪人定案，為女兒討回公道。

橋頭地檢署檢察官與高雄市警察局鑑識中心會同法醫1月24日解剖複驗女童遺體。檢方今天表示，複驗後確認女童是死於「氣體栓塞」，相關作為持續偵辦中。

鄺男曾供稱女兒拿風槍把玩並放入口中，檢方為釐清案發過程，指示警方查扣這把風槍及採集風槍上的微物跡證鑑定，查證鄺男說法。高雄市警察局鑑識中心正以圖譜分析儀，分析採集到的風槍微物跡證，並將查扣的案發現場加油站監視器影帶，呈送檢方保全證據。

鄺男1月20日下午3時開車載女兒到左營區一家加油站自助洗車區洗車，隨後發現車內女兒有異狀，駕車自行搭載女兒到高雄榮民總醫院急救無效死亡。女童到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，有氣胸、氣腫、皮下氣腫等。警方將鄺男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署，檢方訊後諭令新台幣6萬元交保。