金門透天厝發生凶殺案 姑姑因細故殺死姪子

2019-02-09 12:33 中央社 金門縣9日電



金門發生凶殺案，薛姓女子因細故殺死姪子。金門縣警察局表示，全案正由金城分局偵辦調查中。圖為凶器。 中央社 分享 facebook

金門發生凶殺案，50歲的薛姓女子因細故殺死42歲的姪子。金門縣警察局表示，全案正由金城分局偵辦調查中。

金門縣警察局金城分局偵查隊今天表示，昨天深夜金寧鄉發生一件疑似糾紛傷害致死案，薛姓涉嫌人與死者為姑姪關係，同住一處2層透天厝。

偵查隊隊長蔡其豪表示，現場遺有大量血跡，一把水果刀和剪刀。至於是何因素導致雙方口角糾紛，尚待進一步查明原因才能釐清。

警方表示，除了胸口穿透傷，死者身上還有多處刺傷，全案由金城分局偵辦調查中。