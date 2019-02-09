板橋氣爆5傷送醫 1女重傷轉加護病房

2019-02-09 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市板橋新海路發生5樓瓦斯氣爆，現場4男1女送醫，其中2男輕傷、1女重傷送亞東醫院，該女因傷勢較重，將轉加護病房；另2男送新北市聯合醫院，僅玻璃割傷，包紮後約30分鐘已陸續出院。