酒駕致死駭人聽聞 警署統計卻顯示逐漸減少

2019-02-08 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台中市大里區國光路本月2日凌晨4時許，發生休旅車駕駛酒駕逆向連撞8輛汽機車造成2死車禍，死者父親在媒體鏡頭前哭喊，希望嚴懲酒駕，引發全台震撼；但根據警政署統計，從2014年酒駕致死案件的160件，逐年遞減，去年度共96件，近3年都在100件以下，酒駕整體的案件也較去年減少，警方防制酒駕已收到成效。

警政署統計，去年酒駕致死事件 96 件，死亡人數100人，其中以機車肇事 63 件最多，小客車 26 件次之，取締酒駕違規10萬1202件，也較去年減少2%左右。

今年酒駕致死案件，肇事者酒精濃度0.56mg/L以上者達81件，占84.38%最多，肇事時段以凌晨12點到2點共16件最多，深夜10點到12點次之。

警政署也統計，全般刑案發生數 28 萬3135 件，較上年減少 1 萬318 件，破獲率95.53％，較上年提升 0.97個百分點；「犯罪指標案類」如強盜、暴力犯罪和毒品等案，發生數8萬3424件，也較上年減少5032件。