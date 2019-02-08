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酒駕致死駭人聽聞 警署統計卻顯示逐漸減少

2019-02-08 19:52聯合報 記者李承穎╱即時報導

台中市大里區國光路本月2日凌晨4時許，發生休旅車駕駛酒駕逆向連撞8輛汽機車造成2死車禍，死者父親在媒體鏡頭前哭喊，希望嚴懲酒駕，引發全台震撼；但根據警政署統計，從2014年酒駕致死案件的160件，逐年遞減，去年度共96件，近3年都在100件以下，酒駕整體的案件也較去年減少，警方防制酒駕已收到成效。

警政署統計，去年酒駕致死事件 96 件，死亡人數100人，其中以機車肇事 63 件最多，小客車 26 件次之，取締酒駕違規10萬1202件，也較去年減少2%左右。

今年酒駕致死案件，肇事者酒精濃度0.56mg/L以上者達81件，占84.38%最多，肇事時段以凌晨12點到2點共16件最多，深夜10點到12點次之。

警政署也統計，全般刑案發生數 28 萬3135 件，較上年減少 1 萬318 件，破獲率95.53％，較上年提升 0.97個百分點；「犯罪指標案類」如強盜、暴力犯罪和毒品等案，發生數8萬3424件，也較上年減少5032件。

警政署指出，酒後駕車釀致交通事故，不僅造成人員傷亡、家庭破碎、財產損失，甚或付出難以估算的社會成本，為防制酒駕違規，每月規劃 2 次全國同步取締酒駕專案外，並要求各警察機關針對轄區易發生酒駕路段、時間，彈性規劃稽查勤務，推動「區域聯防」聯合稽查機制，務必有效遏止酒駕事故發生。

台中市大里區日前發生酒駕肇事奪兩命的交通事故。本報資料照片
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