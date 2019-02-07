「2小時前還好好的」 捷運景美站外男子椅上死亡

2019-02-07 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



景美捷運站。 聯合報系資料照 分享 facebook

台北市56歲陳姓男子今（7）天下午2時許被發現陳屍在捷運景美站外一處長椅上，發現的保全人員說，陳男中午時分曾因身體不適，請巡邏的保全將他扶起坐在長椅上，未料2個小時後再次巡邏時，卻發現陳男趴在椅子上卻已死亡。

據了解，陳常出現在捷運景美站附近，平日身體硬朗，但現場人員在陳男身旁發現一瓶感冒糖漿，詳細死因仍有待檢警釐清。