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學姐看柯P：嘴快被K「自癒力」強 反省後會「再進化」

「過年送金塊給兒孫」露口風 女清潔工洗劫女屋主6金塊

2019-02-06 10:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市萬里一名女屋主日前體恤到社區打掃的陳姓女清潔工辛苦，邀請她到家中休息，還送飲料及泡咖啡給她喝，但聊天時露了口風，並拿出金塊說「這是過年要給我子孫的」，沒想到陳女心起歹念，隔天破壞門鎖進屋洗劫，涉嫌偷走24萬元的6個金塊。金山警分局循線追查，將陳女依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

警方調查，有多次竊盜、毒品前科的陳姓女子（41歲），過年前在萬里某處社區大樓受雇打掃時，一名女屋主看她工作辛勞，邀她進屋內稍作休息，還拿茶水、泡咖啡招待，但在聊天過程中，女屋主曾向陳女展示自己要買給兒孫返鄉團圓過年的金塊，沒想到，卻因此讓陳女起歹念。

金山警分局說，陳女隔天繼續到社區打掃，但多次前往被害人家門口查看，確認屋主不在家後，涉嫌破壞門鎖進屋內行竊，將價值24萬元的6個金塊竊走，監視器錄下犯案過程，犯案全程不到2分鐘，手法相當熟練。

女屋主返家後，現6個金塊被偷報警，而方經調閱監視器畫面後，鎖定陳女行蹤，日前循線將她逮捕。陳女坦承行竊，金塊拿去桃園地區銷贓變賣換取現金。女屋主感嘆，好心招待清潔工，卻被她恩將仇報，當時只是聊天談及，沒想到因此惹禍上身，偷到她家裡來。

陳女涉嫌破壞門鎖進屋洗劫，涉嫌偷走24萬元6個金塊。圖／金山警分局提供
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陳女涉嫌破壞門鎖進屋洗劫，涉嫌偷走24萬元6個金塊。圖／金山警分局提供
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陳女涉嫌破壞門鎖進屋洗劫，涉嫌偷走24萬元6個金塊。圖／金山警分局提供
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