台中酒駕受害家屬過年慟 籲「不能再有任何生命犧牲」

2019-02-06 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台中市大里區日前發生酒駕肇事奪兩命的交通事故。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

日前台中發生陳姓酒駕累犯再度酒駕，逆向連撞8輛汽機車，造成2死，其中1名死者是彭姓大學生，他的父親當時竭聲哭吼令人揪心，社會掀起酒駕加重刑責聲浪。彭姓大學生的阿姨昨深夜在臉書表示，大年初一家家戶戶都圍繞著年節的歡樂氣氛，但他們家族為酒駕受害者家屬，卻被一片椎心刺痛的哀淒籠罩著，「而且我們知道這是一場長期的苦戰」。

李姓女網友在臉書說，她是彭姓死者的大阿姨，彭姓大學生是優秀孝順又貼心的21歲青年，2月2日凌晨4點多，彭姓大學生騎機車返家準備過年途中，不幸遭遇死亡車禍。

她表示，她眼睜睜目睹一個俊秀懂事的孩子被撞得血肉模糊、面目全非，難以接受這殘酷的事實，心痛如絞，更何況孩子父母親的喪子之痛，該如何言諭有多麼折磨，絕對是永遠無法彌補的傷痛與遺憾！甦醒不過來的噩夢。

她說，對此事件痛心疾首的呼籲法務部長蔡清祥，儘速立法，酒駕致人死亡視同蓄意殺人，增列死刑、無期徒刑。

「已經不能再有任何生命犧牲了」，李姓女網友表示，酒駕零容忍而非忍無可忍，每一條性命都是人生父母養的，別再傷天下父母心，別再斷送無辜年輕人的可貴生命了，尊重生命。 將每一條生命都視如自己家人般愛惜，將心比心吧！