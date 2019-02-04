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國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

偷車用注音文寫勒索信祝新年快樂 現身就被逮

2019-02-04 13:56聯合報 記者袁志豪╱即時報導

邱姓男子行竊機車後，還去板橋區國泰街市場行竊8箱年糕。記者袁志豪／翻攝
邱姓男子行竊機車後，還去板橋區國泰街市場行竊8箱年糕。記者袁志豪／翻攝
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邱姓男子行竊機車後，發現車內有李姓車主資料，親筆寫信送到李的工作地點，勒索3萬元，否則將燒掉機車；但文章使用注音文還有錯字，最後祝李「新年快樂」，讓李哭笑不得，報警處理。新北市警板橋分局看到邱自己寫出取款時間、地點，昨天派大批警力埋伏，邱果然現身，當場被壓制在地。

板橋分局指出，39歲邱姓男子有竊盜、毒品前科，平日靠行竊維生，專挑沒拔鑰匙的機車下手，將車騎了就跑；他還會行竊車牌裝上偷來的機車上，避免遭到警方查緝。上月25日，邱在板橋區館前西路上行竊李姓男子的機車後，發現置物箱內有李的個人資料。

邱跟20歲郭姓友人商量，可以跟李姓車主要錢，寫了恐嚇信指出：「你的車我顧的很好，也幫你做了大美容，如果要取車，請準備3萬元用信封裝起來；請於2月3日凌晨5點前往新莊中正路上有間地ㄓㄤ庵，門口有一對石獅，五點的時候放置在左邊石獅下」。

「交易完成後，你中午過後就可以去找車了，我們說的到做的到，車子完好無缺的歸還給你，如發現有一點小問題，我們立刻把車燒毀，謝謝。新年快樂」。

兩人將這封信送到李工作的公司櫃檯，指名要交給李姓車主；李看到歹徒擄車勒贖，文章用注音文還有錯字，哭笑不得，直接報警處理。板橋分局後埔派出所接獲報案，所長曾進議將計就計，照著邱姓男子指稱的時間、地點，昨天清早率領大批員警前往埋伏，邱還真的就騎著被害人機車現身，馬上被逮。

大批員警一擁而上，將邱壓制在地，喝問「你來這裡做什麼」，邱直接承認「來看車主有沒有放錢」，警員再問：「你留什麼字條」，邱稱「那不是我寫的，是我朋友寫的」；警方在邱身上搜出一包安非他命及五串來路不明的車鑰匙，懷疑他犯下其他的偷車案，他也帶著員警到蘆洲區找到郭姓同夥。

邱聲稱是郭姓男子教唆犯案，郭則極力喊冤「根本沒有這回事，一切都是他自己說的」，不過恐嚇信結尾確實寫著「如果發現有一點小問題，『我們』立刻把車子燒毀」，邱供稱這個「我們」就是指他跟郭，警方因此將郭逮捕帶回。

警方調查，邱姓男子上月29日還在中和區行竊機車跟車牌，前往板橋區國泰街市場行竊8箱年糕，2月2日又在三重區新北大道行竊另一輛機車，總計偷了三輛機車一面車牌；他供稱偷車時郭姓友人也在一旁，甚至還騎贓車載他回到蘆洲住處，也是郭提議寫恐嚇信向被害人勒贖。

邱最後承認恐嚇信是他寫的，因為只有國中畢業，有些字不會寫，才使用注音。

警方查出，邱在國泰市場偷了8箱年糕，嫌東西太重先將年糕藏在隔壁巷子，打算過幾天再拿去變賣，但被害人報警後，警員已尋獲8箱年糕發還失主；邱得知時還稱「原來是被你們找到了，我還以為被偷走了」，警方訊後將2人依竊盜及恐嚇取財罪移送法辦。

邱姓男子行竊機車後，寫信擄車勒贖，但文章使用注音文還有錯字。記者袁志豪／翻攝
邱姓男子行竊機車後，寫信擄車勒贖，但文章使用注音文還有錯字。記者袁志豪／翻攝
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邱姓男子行竊機車後，寫信擄車勒贖，還真的騎著被害人機車現身取款的地點，當場被逮。...
邱姓男子行竊機車後，寫信擄車勒贖，還真的騎著被害人機車現身取款的地點，當場被逮。記者袁志豪／翻攝
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邱姓男子行竊機車後，寫信擄車勒贖，將信件放到被害人上班的公司櫃檯。記者袁志豪／翻...
邱姓男子行竊機車後，寫信擄車勒贖，將信件放到被害人上班的公司櫃檯。記者袁志豪／翻攝
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恐嚇車主
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