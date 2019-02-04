親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
酒駕害命擬修法
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

狗屎運發威 清完便便開出30萬元彩券

新興毒品「類大麻」濫製混用恐害命 新北刑大籲勿嘗試

2019-02-04 12:27聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市刑大近來緝毒發現類大麻有逐漸增加趨勢。記者袁志豪／翻攝
新北市刑大近來緝毒發現類大麻有逐漸增加趨勢。記者袁志豪／翻攝
分享

新北市刑事警察大隊去年在桃園地區查獲販毒案件，從毒販身上發現有成份不明的咖啡包，經檢驗後確認是類大麻活性物質XLR-11；警方指出，類大麻活性物質是由人工合成的化學物，會使人體產生類似吸食大麻的感覺，近期在市面上快速擴散，但製造品質參差不齊，不論是吸食或是誤食都可能對身體造成嚴重無法復原的危害，呼籲民眾切勿嘗試。

新北市刑大指出，近期類大麻活性物質出現頻率攀升，類大麻活性物質存在由來以久，最初是用來研究大麻對腦內神經傳導路徑，以開發新式醫療藥品，因此化合物種類相當多元，但並不含有大麻植物主要成份「四氫大麻酚」，而是透過人工合成類似大麻成份的化學物質。

在大麻仍為多數國家列為管制毒品的情況下，類大麻活性物質從原本的學術用途變成遊走在法律邊緣的濫用藥物，衛福品自2017年起已接獲多起類大麻活性物質的濫用通報，為了加強這類新興毒品的管理，陸續函送法務部審議，目前包含XLR-11、JWH-018、HU-210、AB-CHMINACA等類大麻活性物質均增列為第三級毒品。

新北市警局毒品查緝溯源中心表示，使用大麻會產生興奮感及感官意識變化，並伴隨短期記憶力下降、運動機能受損及焦慮感等副作用，長期使用也可能引發上癮；雖然全球部分國家逐漸開放有條件合法使用，但多數國家及美國數州仍是維持非法或僅限醫療用途。

目前台灣仍將大麻及四氫大麻酚等列為第二級毒品，如在家栽種或販售他人則涉及製造販賣行為，依毒品罪最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；目前不法分子試圖以類大麻活性物質搶占毒品市場，但合成方法不純熟，過程中又可能摻雜其他毒品或有害物質，在不知情狀況下混用可能對身體造成嚴重危害，甚至致命。

面對查獲大麻案件增加，市警局毒緝中心表示，2018年新北市查獲大麻142件167人，較2017年查獲122件159人略有上升，警方今年也會針對轄內大專院校鄰近特定營業場所加強查察，避免年輕學子誤染毒癮；同時也呼籲民眾在年節期間不要使用來路不明的藥丸及粉末，若是粗糙濫製或混用毒品成份，可能會在帶來不可挽回的憾事。

新北市刑大查獲含類大麻活性物質粉末。記者袁志豪／翻攝
新北市刑大查獲含類大麻活性物質粉末。記者袁志豪／翻攝
分享

新北市刑大查獲含類大麻活性物質顆粒。記者袁志豪／翻攝
新北市刑大查獲含類大麻活性物質顆粒。記者袁志豪／翻攝
分享

大麻毒品
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影片曝光驚險瞬間！ 騎士剛騎過 竹縣人孔蓋突氣爆

2019-02-04 12:14

法扶與烏犬劇場合作 深入烏來山區帶孩子反毒

2019-02-04 12:08

可怕！新豐鄉水溝蓋氣爆 馬路遭炸裂

2019-02-04 01:25

去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59

台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04

高材生檢座憂毒品危國安 耗18個月破24億海洛因

2019-02-03 14:53

影╱拉k男遇盤查飛車落跑 警掏槍喝斥下車乖乖被逮

2019-02-03 11:53

男子搭機哈欠連連 航警身上搜出毒品

2019-02-02 18:19

巡官督勤不見人影 以為員警開小差其實在對街逮毒嫌

2019-02-02 17:15

通緝犯被5千元高額慰問金吸引 警輕而易舉逮人

2019-02-02 11:12

摩鐵談分手中埋伏 男子出門立刻遭6男圍殺

2019-02-02 09:30

調查局扣242塊海洛因磚 市值24億

2019-02-02 00:28

連女友也遭殃！他欠債遭表姐囚禁28小時

2019-02-01 18:08

金錢糾紛釀死劫 男遭藍波刀刺頸喪命　

2019-02-01 17:29

為健康上美網站訂亞麻籽油 婦竟被辦運毒

2019-02-01 16:22

台鐵北上自強號在苗栗撞上1名男子 影響800名旅客

2019-02-01 16:16

調查局偵破市值24億海洛因 可供3分之1台灣人口施用

2019-02-01 15:42

種大麻遭逮 加籍英語老師辯「像種蕃茄般正常」

2019-02-01 15:38

林森北路大樓藏販毒集團 警查獲260包毒品咖啡包

2019-02-01 15:10

調查局破獲94公斤海洛因磚 供900萬人吸食

2019-02-01 14:46

破獲大宗海洛因磚 北檢聲押兩人獲准

2019-02-01 14:14

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56
看更多

熱門文章

可怕！新豐鄉水溝蓋氣爆 馬路遭炸裂

2019-02-04 01:25

去年刮中百萬1天輸光 今搶來彩券刮中12餘萬沒命花

2019-02-03 19:42

高材生檢座憂毒品危國安 耗18個月破24億海洛因

2019-02-03 14:53

酒測值0.15開罰 法官卻認定警「裁量怠惰」撤罰單

2019-02-03 13:52

零容忍！中壢見義勇為路人 報警攔酒駕車

2019-02-03 19:53

酒駕加重刑責？ 孫大千：希望不是三分鐘熱度的作秀

2019-02-04 08:16

「司法無用！」未婚妻被酒駕撞死 對方擺爛：要錢沒有要命一條

2019-02-03 15:23

曾提沒收酒駕肇事者車輛 林佳龍一年前稱「一招見效」

2019-02-03 13:51

現金藏枕頭被當垃圾丟掉 清潔隊搜垃圾堆找回5萬3千元

2019-02-03 20:14

台南新營疑熱水器一氧外碳中毒 深夜一家4口送醫

2019-02-03 23:04

行搶彩券行32萬刮刮樂 歹徒竟是去年百萬得主

2019-02-03 14:52

火燒山持續延燒 雪山主東峰線暫停入園

2019-02-04 08:36

男去年刮中百萬彩金 1年後搶32萬刮刮樂今落網

2019-02-03 18:06

影／大里兩死車禍各界矚目 台中市警局封路大執法

2019-02-03 18:19

失業男呆站水池旁許久 熱血警關懷捐贈物資度年關

2019-02-03 15:04

蘇揆重話「酒駕致死等同故意殺人」 法部急修法

2019-02-04 00:00

酒駕害2命！受害者：借車釀酒駕更可惡 擬向車主求償

2019-02-03 19:56

野狗列陣他獻腿救犬 笑翻臉友

2019-02-03 23:29

罕見判決… 九度酒駕 法官釜底抽薪沒收車輛

2019-02-04 00:27

司機撞斷人手被控肇逃 法官判無罪：他不知發生車禍

2019-02-03 14:54

酒駕2死前6小時才路檢 警：不守法24小時攔檢也無用

2019-02-03 19:55

年前2親友驟逝 她悲慟投水…

2019-02-03 23:59

拒酒測掰車是別人開的 法官調影帶拆穿謊言駁訴願

2019-02-03 21:45

9度酒駕被法院沒收車子 男子沒在怕騎車繼續酒駕

2019-02-03 13:29

酒駕0.14先勸導 19分鐘後再被測出0.15開罰…法院撤罰單

2019-02-03 16:55

警幫失智獨居老翁找家人 18年來終於和手足吃團圓飯

2019-02-04 09:34

罹癌投資失利離家成無名屍 警助男子落葉歸根返鄉

2019-02-03 19:43

顧講電話將16萬元遺留計程車上 他怕老婆罵求助警

2019-02-03 15:36

「我一定是頭腦有洞才唸法律系」 非典型法律人再出書

2019-02-04 10:37

影／侯友宜視察警方酒駕勤務 支持朝故意殺人修法

2019-02-03 22:39

大里酒駕釀兩死惹民怨 台中檢察長：從嚴從速偵辦

2019-02-03 16:20

調度司法警察條例該不該廢？內政部槓上法務部

2019-02-04 00:16

死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

2019-02-04 11:44

新竹新豐鄉道路水溝氣爆 炸出4平方公尺坑洞

2019-02-04 06:59

山老鼠小年夜入山 警方除夕逮人

2019-02-04 12:48

去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59

律師高考扣除選試科目不及格 他提告稱規則違憲

2019-02-04 10:27

連假深夜急發文 法部撻伐酒駕「接地氣」

2019-02-04 00:07

嘉義接連溺水、火警 消防人員疲於奔命

2019-02-03 14:51

網路簽賭集團盜正妹圖攬客 簽注金超過2億

2019-02-03 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top