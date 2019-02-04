新興毒品「類大麻」濫製混用恐害命 新北刑大籲勿嘗試

2019-02-04 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市刑大近來緝毒發現類大麻有逐漸增加趨勢。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook

新北市刑事警察大隊去年在桃園地區查獲販毒案件，從毒販身上發現有成份不明的咖啡包，經檢驗後確認是類大麻活性物質XLR-11；警方指出，類大麻活性物質是由人工合成的化學物，會使人體產生類似吸食大麻的感覺，近期在市面上快速擴散，但製造品質參差不齊，不論是吸食或是誤食都可能對身體造成嚴重無法復原的危害，呼籲民眾切勿嘗試。

新北市刑大指出，近期類大麻活性物質出現頻率攀升，類大麻活性物質存在由來以久，最初是用來研究大麻對腦內神經傳導路徑，以開發新式醫療藥品，因此化合物種類相當多元，但並不含有大麻植物主要成份「四氫大麻酚」，而是透過人工合成類似大麻成份的化學物質。

在大麻仍為多數國家列為管制毒品的情況下，類大麻活性物質從原本的學術用途變成遊走在法律邊緣的濫用藥物，衛福品自2017年起已接獲多起類大麻活性物質的濫用通報，為了加強這類新興毒品的管理，陸續函送法務部審議，目前包含XLR-11、JWH-018、HU-210、AB-CHMINACA等類大麻活性物質均增列為第三級毒品。

新北市警局毒品查緝溯源中心表示，使用大麻會產生興奮感及感官意識變化，並伴隨短期記憶力下降、運動機能受損及焦慮感等副作用，長期使用也可能引發上癮；雖然全球部分國家逐漸開放有條件合法使用，但多數國家及美國數州仍是維持非法或僅限醫療用途。

目前台灣仍將大麻及四氫大麻酚等列為第二級毒品，如在家栽種或販售他人則涉及製造販賣行為，依毒品罪最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；目前不法分子試圖以類大麻活性物質搶占毒品市場，但合成方法不純熟，過程中又可能摻雜其他毒品或有害物質，在不知情狀況下混用可能對身體造成嚴重危害，甚至致命。

面對查獲大麻案件增加，市警局毒緝中心表示，2018年新北市查獲大麻142件167人，較2017年查獲122件159人略有上升，警方今年也會針對轄內大專院校鄰近特定營業場所加強查察，避免年輕學子誤染毒癮；同時也呼籲民眾在年節期間不要使用來路不明的藥丸及粉末，若是粗糙濫製或混用毒品成份，可能會在帶來不可挽回的憾事。

新北市刑大查獲含類大麻活性物質粉末。記者袁志豪／翻攝 分享 facebook