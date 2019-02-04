法扶與烏犬劇場合作 深入烏來山區帶孩子反毒

2019-02-04 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



「除了宣導，還有沒有方法讓反毒議題更貼近生活？」「烏犬劇場」服務被體制彈出來的青少年，透過戲劇、心理等技巧，嘗試從自我認識、自決等立場培養少年拒絕毒品的體質。2018年，烏犬與法律扶助基金會新北分會一起進入烏來福山部落，透過戲劇進行毒品防制行動。

團長王少君和創意總監彭子玲，畢業於輔仁大學心理系，曾在鍾喬的差事劇場工作。經過幾年的磨練，兩人決定成立烏犬劇場。心理系給我們的養分是「社會療癒」。回過頭去看人在社會結構及體制，到底發生什麼事情？如何幫助去理解處於何社會地位，讓他有機會從結構鬆動。

「在台灣，烏犬是所有顏色犬類中為數最多的，無論在車流穿梭的馬路邊，抑或無人的深山中，都能尋得他們黑溜溜的身影。所有的烏犬看來多麼相似，卻唯有看進他們的雙眼，才可能讀出每一隻烏犬的歷史、分辨每一隻烏犬的獨特。」

法律扶助基金會新北分會與烏犬劇場，從2016年起合作辦理烏來部落戲劇營隊活動。劇團一開始接觸烏來碰壁，陸陸續續嘗試，才透過教會切入接觸到孩子。

「反毒不能僅淪為口號！」制式的政令宣導對青少年無效。劇團設計了「非典型課程」，在營隊中帶入許多業師，包括在舞蹈、戲劇、音樂領域十分出色的專業工作者及法扶律師，初衷是想帶領孩子認識這些多元的人。

把這五天的營隊變成RPG破關遊戲，就像精彩的電視影集，每天都有新發展。以真實案例當作故事起點，一個山區的少年有一天神秘失蹤，需要孩子們細心尋找線索。

分析這些青少年，彭子玲說，「孩子共同特色是懷有青春期的焦慮。」面對父母、同儕等人際關係相處問題，大部分都是受過霸凌的。情感百百種—「曖昧」、「我的一顆痘痘」都會影響讓生命處於不穩定的狀態。

「你未來想當什麼？」部落的孩子心想著當警察、老師，但那是成績好的人才能懷的願，大多數人對職業沒多餘想像，可能最後繼承家業開旅館、超商打工，甚至走幫派。

他們對未來很迷惘，對所謂職業的想像很匱乏。營隊找來的另類業師「用生命在跟孩子相處」，提供孩子思考人生多元發展性。有一位台藝大學生，外表中性、刺青、四處學跳舞，用他的方式在社會打滾，藉由相處過程讓孩子打開一種想像—「我的生命即使不是走體制內，我站在舞台上我很有自信、我很棒。」

「考試卷全是非題、選擇題，這是縮影。」很嚴重的問題在於這體制教育出來的孩子，會覺得選擇內容受限，尤其是找不到檯面上的答案「人就要發瘋了！」所以，帶營隊時很強調—「提方案的能力」。

例如，青少年想來參加，但父母吸毒，我們就會詢問「有沒有辦法？」他說：「沒有辦法。」我們就提到團體討論，大家一起想。讓孩子的思考模式「被打開」，先找到父親不讓他參加的原因，原來是不希望晚上在外面晃，要九點前能到家。

「有沒有人能幫他在9點前回家？」、「老師打給母親說你很安全？」但老師不太了解她個性，不曉得該怎麼講比較好，你可以討論一下她嗎？藉由幾個問題引導孩子提出解決方法，讓他們碰到困難時，習慣自己想辦法。「不可以沒有選擇。」回到生命裡面也有辦法。

談到孩子們的模樣，彭子玲舉出營隊一位自稱「死神」的國中生，他第一天結尾烙了一句：「要殺光大家。」其實他的背景是因為陰柔的氣息在學校被霸凌，心中只有恨的他開始欺負別人，吃上官司。

試著讀出他為什麼要罵某幾個男生「人妖」？這是他想得出最惡毒的話。那就是他被罵過的，他很想要上課，嫌別人吵鬧。就為這麼微小的原因，他會回想起相仿生命片段，看的是陰影，不是當下。

這些孩子在學校裡絕對不是受歡迎的，但他們會孤單。劇團都在處理孩子們的人際焦慮、孤單，以及面對孤單的焦慮跟自己活在世界上有沒有意義。青少年會感觸很多事，但能夠用腦袋想出來的全部都會造成反效果，「營隊會引導他們想辦法。」

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