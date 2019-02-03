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去年刮中百萬 今年淪搶彩券

2019-02-03 23:59聯合報 記者張媛榆／高雄報導

吳男去年買刮樂刮中一百萬花光，前晚行搶彩券行被認出，不到一天落網。 記者張媛榆／...
吳男去年買刮樂刮中一百萬花光，前晚行搶彩券行被認出，不到一天落網。 記者張媛榆／翻攝
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嘉義吳姓男子去年春節在高雄左營一家彩券行刮中百萬元彩金，但第二天就在店內輸光；前天深夜他再度光臨彩券行，持千元圖案便條紙佯裝買彩券，趁機搶走九本一六二張刮刮樂逃逸。店員認出吳報警，警昨天在雲林逮捕他，搜出剩餘卅四張刮刮樂和中獎 十二萬五千元彩金。

吳男說，因過年要用錢，離婚的妻子也向他要錢，才會想到行搶去年曾光顧的這家彩券行；不過警方查出吳男本月廿日就曾謊稱拿刮刮樂回家讓老婆挑選，在嘉義某彩券行騙走價值十四萬多元的刮刮樂，懷疑他早預謀犯案，依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，四十歲吳姓男子前晚就兩度到被害彩券行店內逗留，假裝研究明牌，中途曾遇警方到店內宣導。

前天深夜十一點多，彩券行拉下鐵門準備打烊，吳男再次上門，敲打鐵門表示自己有錢，要購買三本彩券；店家以為熟客上門，拿出九本彩券讓吳男挑選，吳趁店員不注意，拿走所有彩券奪門騎機車逃逸，店家損失卅二萬四千元。

警方據報閱現場監視器以車追人，查出吳男去年就曾在左營租屋，彩券行也向警方提供吳去年曾在店內刮中百萬元的線索；警方研判吳北上逃往嘉義一帶，昨天下午三點半在雲林縣口湖鄉逮捕吳男，機車置物箱搜出卅四張刮刮樂彩券和一把黑色空氣槍，還有十二萬五千元現金。

警方調查，吳男前天在嘉義向前妻借機車，騎到高雄搶彩券再騎嘉義，打電話給親戚借另輛機車，到北港、朴子多處彩券行兌換獎金，沒中的丟水溝；另有兩本刮刮樂變賣，一本送給友人。吳男說，去年曾在該彩券行刮兩千元彩券中二獎，百萬元彩金實領約八十萬，但隔天就在同間彩券行玩賓果全數輸光。

彩券行刮刮樂北港
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