高材生檢座憂毒品危國安 耗18個月破24億海洛因

2019-02-03 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



北檢檢察官詹騏瑋是破獲海洛因案幕後英雄。圖/讀者提供 分享 facebook 調查局春節前夕偵破「一帆風順」、「福祿壽」2款頂級海洛因走私案，市值24億元，全案除仰賴第一線的緝毒幹員辛苦埋伏跟監外，在幕後分析毒販複雜人脈網路的檢察官也是重要功臣，偵辦此案的北檢檢察官詹騏瑋，歷經18個月過濾龐大情資，發現該集團在亞洲是有系統的跨國販毒組織，已成功走私多起毒品案件，所幸這次及時攔截224塊海洛因磚入境台灣，否則影響國安甚鉅。

北檢檢察官詹騏瑋(圖中戴眼鏡者)低調出席破案記者會。記者張宏業/攝影 分享 facebook 詹騏瑋是司法官51期，畢業於台大法律系、台大法研所，是公認的法律系高材生，現年36歲的他，因辦案有幹勁與熱誠，深獲北檢檢察長邢泰釗賞識，前兩年從新北檢調往北檢時，就被指派到緝毒專組專責掃毒任務。

詹騏瑋一家都是法律人，他妻子是台北地院法官、岳父是律師，雖說有法律家族光環加持，但詹騏瑋做事向來低調不居功，台北市調查處日前開破案記者會時，詹騏瑋穿著西裝默默坐在台下，安靜地看著破案簡介影帶，現場媒體也沒注意到，這位帶著黑框眼鏡的書生帥哥，就是偵破此案的幕後英雄。

詹騏瑋在新北檢期間，偵辦男子陳建國到便利商店偷遊戲光碟，陳男遭起訴後自殺明志，監察委員高鳳仙、高涌誠調查後，認定處理本案的警員粘峻碩、檢察官詹騏瑋有違失，提案彈劾2人，並移送公務員懲戒委員會，目前審理中。

詹騏瑋曾發表聲明強調，本案經綜合評估各項證據後，認已達起訴門檻，過程中並無不法，對於監察院彈劾誠感遺憾。

據了解，詹騏瑋曾為此事經常失眠，甚至白了頭，還一度打算請辭檢察官，經邢泰釗積極慰留才取消辭意，並在承受極大壓力下，仍專心投入偵辦海洛因走私工作，抗壓性相當強。

邢泰釗替詹瑋琪抱屈說，此竊盜案經綜合被告供述、證人指證，加上比對監視器畫面等相關證據，已達起訴門檻，檢方程序及實體無任何違法不當，若因此損失緝毒幹才，實在非國家之福。