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贊成酒駕最重死刑 沈智慧：酒醉上路車輛就是凶器

2019-02-03 13:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市陳姓男子三度酒駕二日凌晨酒駕又逆向，連撞5車3機車，造成兩名年輕騎士搶救不治。立委沈智慧呼應立院國民黨團總召江啟臣的主張，將於在新會期提案修法加重酒駕肇事刑責，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓酒駕肇事造成死傷之行為者付出應有的代價。

剛宣示就職的立委沈智慧，引香港藝人周星馳電影台詞「折凳做為殺人凶器的奧妙之處，就是可以藏在民宅之中，隨手可得，還可以坐著它來隱藏殺機，打完更可以坐下休息」。車輛本是交通工具，讓人可以到很多地方，但是放在酒後、吸毒恍神的人手上，神智不清的操控下變成「殺人凶器」呢？酒駕肇事又致人於死，不可原諒，累犯，怎麼不是「故意殺人」呢？！

沈智慧說，依現行犯逮捕，不得立即交保釋放，依酒測濃度指標分級，一律扣車、拘禁若干天，並強制繳費參加道路交通安全教育。但現況是累犯照樣酒駕傷害無辜人民。

為防範於未然，對於酒駕初犯前科記錄者，也應修法強制其名下車輛加裝酒精控制器，若酒精濃度超標，車輛就無法啟動，主動限制其車輛行駛，以期有效降低酒駕肇事頻率，減少無辜民眾傷亡人數。

內政部警政署公布酒駕案件致死人數，105年為102人、106年為87人、107年為100人，由統計資料來看，106年雖由102人降低至87人，但107年由87人增至100人，由此可知，警政署每年加強酒駕臨檢勤務及酒駕宣導措施，依然無法有效降低酒駕肇事率。

立委沈智慧主張酒駕殺人最重應處死刑。圖/沈智慧提供
立委沈智慧主張酒駕殺人最重應處死刑。圖/沈智慧提供
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酒駕沈智慧殺人
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