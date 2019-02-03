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酒駕朝殺人修法？ 警：民眾的僥倖心態才是重點

2019-02-03 11:23聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市陳姓男子昨天酒駕上路在大里區撞死兩名機車騎士，引發社會撻伐。記者陳宏睿／翻...
台中市陳姓男子昨天酒駕上路在大里區撞死兩名機車騎士，引發社會撻伐。記者陳宏睿／翻攝
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台中市大里區昨天發生陳姓男子酒駕撞死兩名機車騎士，引發社會撻伐，法務部擬將酒駕朝故意殺人方向修法，引發討論，台中市有基層警員表示，酒駕案件曾出不窮，去年、前年都有發生金錢豹酒女酒駕撞死人，工廠富二代酒駕撞死太陽餅店老闆娘的案例，每一件不是引發社會激憤，但激情過後，狀況又有何改變？酒駕奪人性命的悲劇還是不斷上演。

警方表示，正面看待法務部修法，但台灣社會若還存有「撞死人絕對不會是我」的僥倖心態，不過法律再怎麼嚴格，一樣的悲劇還是會重複上演。

楊姓警員表示，已在第一線十多年，抓過的酒駕者不計其數，每一個行徑都很誇張，被吊照繼續開車，肇事了繼續酒駕，這些酒駕被開罰、被吊照的酒駕者，只是不斷的在累積經驗值，累積到最後運氣不好，撞死人，遭法院判刑才可能知道後悔，為什麼酒駕者會一犯再犯，就是心存僥倖，貪圖方便，看著媒體不斷報導酒駕撞死人的新聞，但當下卻又喝酒上路，心理想著「反正撞死人的絕對不是我」、「我的酒量最好」。

另名呂姓警員表示，他對修法持正面看法，但不認為朝故意殺人修法，會有嚇阻效果，因為在台灣，連有犯意的故意殺人，都不太會判死刑了，而只是心存僥倖的酒駕上路者，會判多重？會判到死刑？他心存疑慮，他認為最有效的辦法就是，一旦酒駕致人死傷，就馬上進行鞭刑，並公開播放給國人觀賞，讓心存僥倖的酒駕者，不敢造次。

林姓警員表示，不太相信朝故意殺人修法有用，如果故意殺人真的修法通過了，那這些酒駕上路者，現在已經會心存僥倖上路，逃避警方執法了，若未來酒駕會判死刑，遇到警方臨檢時，這些酒駕者會不會跟警察「拚了」，造成第一線警員值勤的風險，都應該納入考量。

酒駕殺人死刑
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