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又傳酒駕撞死2人 葉毓蘭：酒駕一律先行羈押！

巡官督勤不見人影 以為員警開小差其實在對街逮毒嫌

2019-02-02 17:15聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市永康警分局督察巡官昨天下午到農會督勤，沒看到兩名應該在場守護信用部的員警，原以為兩人開小差，但隨即發現兩人正在對面攔截嫌犯，立即趕往支援，原來兩人看見對街一名男子形在超商徘徊，主動前往盤查逮獲通緝犯，認真表現提報優蹟表揚。

永康分局永信派出所警員張碩峯、實習生陳冠輔昨天出守望勤務時，在永康區復國一路346號前查獲46歲陳姓毒品通緝犯，持有2級毒品安非他命7包重5.7公克及吸食器2組。

張碩峯表示，當時與實習生陳冠輔在轄區農會執行守望勤務，發現1 名男子騎機車逆向行駛前往對面超商，且直接戴著安全帽、口罩進入超商，疑似有提領動作，懷疑可能是車手。

他說，當時見陳嫌要離開，趕緊上前攔查並請求支援，陳嫌故意報假身分想矇騙過關，但以人臉辨識系統查詢馬上戳破謊言，發現陳嫌因毒品案遭通緝，附帶搜索在陳嫌隨身包內查獲毒品安非他命，陳嫌也坦承吸食，依毒品危害防制條例送辦。

督察組巡官陳倚賢表示，當時沒發現守望員警蹤影，正感奇怪，但無線電馬上通報人正在對面盤查，趕緊過去查看，支援員警也已經抵達。發現是員警執行守望勤務，主動發現不法，而非離崗偷勤，提報優蹟嘉勉。

分局長戴崇賢表示，春節期間警察機關為守護民眾存、提款安全，加強各金融機構安全維護，分局各單位也編排相關巡守勤務，防搶防竊。執勤中發現可疑人車積極主動盤查，值得鼓勵，員警認真表現也是分局安居成效卓越的主因。

永康分局員警眼尖發現對街男子形跡可疑，上前攔查建功。記者周宗禎／攝影
永康分局員警眼尖發現對街男子形跡可疑，上前攔查建功。記者周宗禎／攝影
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永康分局員警眼尖發現對街男子形跡可疑，上前攔查發現是毒品通緝犯還搜出毒品。記者周...
永康分局員警眼尖發現對街男子形跡可疑，上前攔查發現是毒品通緝犯還搜出毒品。記者周宗禎／攝影
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永康分局員警眼尖發現對街男子形跡可疑，上前攔查發現是毒品通緝犯還搜出毒品。記者周...
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永康分局員警眼尖發現對街男子形跡可疑，上前攔查發現是毒品通緝犯還搜出毒品。記者周宗禎／攝影
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毒品通緝超商
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