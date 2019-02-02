又傳酒駕撞死2人 葉毓蘭籲：酒駕一律先行羈押

2019-02-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



警大前教授葉毓蘭。 聯合報系資料照／記者袁志豪攝影 分享 facebook

今天凌晨台中又傳出酒駕者上路撞死兩人意外，警大前教授葉毓蘭在臉書貼文指出，過年前看到這些家庭無法團圓，心痛啊！不知道究竟還要造成多少悲劇，台灣人才能徹底中止酒駕的惡習？她建議必要時也應該採取類似對岸取締酒駕的霹靂手段： 一旦酒駕，一律先行羈押。

葉毓蘭指出，兩天前聯合晚報才以兩個半版的篇幅報導酒駕的嚴重，去年酒駕交通事故造成的A1類（當場或24小時內死亡）案件總數與死亡人數分別較前年增加12.94%與14.94%，是五年來首見增加。根據警政署統計，2017年的A1死亡人數是多年來首度降到百人之下，去（2018）年就破功了。

其實有一個我們不願意面對的真相： 警政署的統計過度美化了酒駕防制的績效，也讓社會大眾低估了酒駕對國人生命財產傷害之大，警政署統計的A1類只限因酒駕車禍當場或24小時內死亡者，相較於世界衛生組織（WHO）對於酒駕傷亡人數的統計期限建議為事故發生30天以內，所以正當我們沾沾自喜於酒駕死亡人數逐年滑落至兩位數時，交通部運輸研究所按照WHO標準所做的統計則高於警方的五倍以上。

葉毓蘭說，台中市非常特殊，經常有極其嚴重的酒駕事件發生。2017年11月有酒駕前科的金錢豹酒女顏小姐，在吸食毒品、引酒後無照駕車撞死年輕的烘焙師，激起社會撻伐，司法也迅速回應，判處9年6個月重刑定讞， 目前已經入獄服刑。

但是顏女的重判，並沒有遏止台中市的酒駕歪風。上週（1月23日）深夜才發生一起三死三傷的嚴重車禍，肇事者酒測值高達1.39，幾乎已達爛醉程度；沒想到今天清晨又發生酒駕慣犯逆向連撞8車奪2命 的車禍。

葉毓蘭說，不知道究竟還要造成多少悲劇，台灣人才能徹底中止酒駕的惡習？

歷年來死在酒駕的人數，絕對遠超過台灣人在228、白色恐怖中罹難的數據，為什麼政府不能以類似追殺國民黨的力度來處理酒駕？

除了重罰之外，其他的手段也要同步進行：強制戒治酒癮、強制工作賠償被害人及其家屬，必要時也應該採取類似對岸取締酒駕的霹靂手段： 一旦酒駕，一律先行羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康