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調查局「小林志玲」 新兵李穎立大功逮毒梟

2019-02-02 09:37聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局日前破獲「一帆風順」、「福祿壽」2款頂級海洛因走私案，起出224塊高純度海洛因磚，重量94公斤，市值24億元，台北市調處監控此案長達3年，出動上百人次跟監，負責支援監視毒梟動向的女調查官李穎，最近在寒流低溫下，不眠不休監控毒販，精準掌握主嫌顏坤益以房仲身分為掩護，暗中從事販毒行為，讓全案順利收網，可說小兵立大功。

李穎是調查班52期，因外形清秀，說話細柔，加上有張酷似名模林志玲的明星臉，被封為是調查局版「小林志玲」，她結業時成績優異，被展抱山莊留下擔任師長(負責指導新生)2年，去年才分發台北市調查處，沒想到才剛當調查官，就負責支援跟監今年最大宗海洛因走私案。

台北市處昨天舉辦破案記者會時，派出李穎穿著新式防彈背心戒護海洛因磚，她因台風穩健，且外表亮眼，意外成為媒體捕捉「嬌點」，也因此登上各大媒體版面。

毒梟張祐霖以開設「康泰國際」人頭公司為掩護，表面上進口大型五金機具，實則計畫走私海洛因，顏坤益負責在桃園工廠接貨，保管鑰匙。

該集團1月27日從泰國曼谷運送貨櫃抵達基隆港，調查局懷疑貨櫃內夾藏海洛因，決定開櫃查驗，貨櫃內有2個大型五金射出模具，每個重量逾2噸，出動堆高機卸貨後，經Ｘ光機查驗，更確定裡面夾藏毒品，而泰國毒梟為讓台灣毒販方便開啟機具，還附贈磁力機（強力磁鐵）打開上層蓋子。

由於機具經過2層鋼板特殊加工，且頂層的螺絲孔被銑床洗到平滑，要打開並非易事，只能用砂輪機切割，緝毒人員花費6小時才將蓋子掀開，搜出224塊海洛因磚，海洛因磚塗滿厚厚黃油，目的是防止緝毒犬嗅出，手法細膩。

以往海洛因都以走私「一帆風順」居多，純度高達8成，「福祿壽」是新興品牌，但純度高達9成，專案小組在「福祿壽」包裝上，發現有人用筆簽署「金」字，顯示買家已驗貨。

女調查官李穎，因外型亮眼，被封為調查局小林志玲。記者鄭清元/攝影
女調查官李穎，因外型亮眼，被封為調查局小林志玲。記者鄭清元/攝影
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走私泰國北市
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