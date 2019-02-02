摩鐵談分手中埋伏 男子出門立刻遭6男圍殺

2019-02-02 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



曹姓男子（右）手腳受傷坐在人行道上，正由救護人員包紮傷口。記者林保光／翻攝 分享 facebook

涉案獲保釋不久的曹姓男子今天凌晨在汽車旅館外，遭6名男子伏擊受傷，滋事男子隨即逃逸，曹經送醫後已無大礙。曹自稱與結識約3周的女友，相約到汽車旅館談分手，但金錢糾紛談不攏，他一離開摩鐵便被圍毆。警方已查獲滋事的2男子，由警方依傷害等罪嫌查辦全案。

警方瞭解，曹姓男子（21歲）涉毒品案被羈押後，1月獲保釋，他自稱約3周前認識蔡姓女子（24歲），蔡女要求分手，但他因不想分手，曾「打壞蔡女的東西」，2人今天凌晨才相約到高雄市鳳山區中崙一路某汽車旅館，談分手及金錢糾紛。

今天凌晨2點20分，曹姓男子離開汽車旅館，便遭6名男子分持棍棒及蔡刀襲擊，路人報警，高雄市警鳳山分局員警趕抵，蔡女與滋事的男子已逃之夭夭，獨留受傷的曹姓男子坐在人行道上。曹手、腳及下巴受傷，經救護車送往國軍高雄總醫院治療後已無大礙，出院後向警方控告對方傷害，但不願說明與蔡女如何產生金錢糾紛。

警方在汽車旅館外找到滋事男子留下的球棒和菜刀，調閱相關監錄系統畫面，以車追人，今天上午查獲涉案的22歲的陳姓、劉姓2男子。陳、劉2人稱，是蔡姓女子找他們去「教訓」曹，才趁曹離開汽車旅館時動手。全案由警方依傷害及社會秩序維護法查辦全案。