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竹南海岸「男女殉情」案 死者2人都是女子

2019-02-01 22:48聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮今天上午發現疑似一對男、女綁紅繩投海殉情的命案，警方在附近龍鳳漁港尋獲的1輛無車牌機車，查出車主是住頭份市的簡姓女子，警方通知車主家屬到殯儀館認，才發現陳屍的海灘的「男子」竟然就是簡姓女子，另一名死者為新北市的溫姓女子，疑似殉情2人都是女性。

警方初步調查，55歲的簡姓女子身材打扮及外觀都酷似男性，警方連繫到家屬到場指認後，確認被誤為男子的簡姓車主為女性，現場與她一起綁繫紅繩的是67歲的溫姓女子。

蓄平頭的簡姓女子平常在宮廟當志工，溫姓女子在餐廳內場上班，雙方在一起已10餘年，警方查訪，鄰居表示兩年多前簡姓女子搬到頭份市，昨天將租的房子退租，鄰居說兩人說要到湖北武當山修鍊，並未聽傳債務及感情糾紛，兩人平時感情相當好，鄰居也以為他們是兄妹，聽聞都是女性也大表震驚。

上午兩人被發現陳屍在竹南假日之森南側海灘，警方、海巡人員到場處理，從外觀推斷是一對男女，遺體送頭份殯儀館，尚未經檢察官、法醫，但警方從簡姓女子留下的機車，找到家屬指認、詢問，才發現2人都是女子，檢警預定明天相驗調查。

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今天上午在苗栗縣竹南海岸發現一對男女疑似殉情投海，警方聯繫家屬指認，才發現兩人都...
今天上午在苗栗縣竹南海岸發現一對男女疑似殉情投海，警方聯繫家屬指認，才發現兩人都是女子。圖／記者胡蓬生翻攝
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今天上午在苗栗縣竹南海岸發現一對男女疑似殉情投海，警方聯繫家屬指認，才發現兩人都...
今天上午在苗栗縣竹南海岸發現一對男女疑似殉情投海，警方聯繫家屬指認，才發現兩人都是女子。圖／記者胡蓬生翻攝
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車主命案
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