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漆黑寒夜苦讀！志願役正妹軍人 成功「轉職」海巡行政

父是金牌警察、叔是槍擊要犯 如今她涉賭遭逮

2019-02-01 22:01聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市刑警大隊日前獲報有線上簽賭集團在新北市三重區一處民宅架設電腦機房，警方1月28日持票搜索，當場查獲3名嫌犯及電腦設備、帳簿等不法證物；經記者調查後發現，其中一名24歲藍姓女嫌的父親是新北市一名官警，藍女叔叔是民國70年代10大槍擊要犯之一的藍元昌。藍姓女嫌父親服務的單位表示，尚不知道藍女涉案詳情，不便回應。

藍元昌是民國10年代10大槍擊要犯之一，涉犯多起擄人勒贖、恐嚇取財及槍擊案，因行跡不明，警方不易追捕，他從警職的哥哥還一度遭受懷疑，是否協助藍元昌潛逃。

1989年9月8日，涉犯多起擄人勒贖案件、通緝在外的藍元昌在台中市東區大興街上一處民宅內遭到警方圍捕，雙方駁火上百槍仍僵持不下，藍元昌見無路可逃，向警方提出條件，要求讓從警職的哥哥到場溝通，兄弟倆協調後，藍元昌棄械投降，被判20年徒刑。

10年後藍元昌假釋出獄，卻又再度犯下多起槍擊案，直到2001年2月11日凌晨4時許，警方經過3個多月的跟監，才鎖定台中市樹義街一處別墅。當時藍元昌與兩名小弟在屋內吃火鍋，在警方破門之前就察覺到異常，便拿起AK47步槍開始駁火，警匪雙方互開800多槍，最終藍元昌頭部中彈落網，也導致現場6名員警受傷。

藍元昌從警職的哥哥事後接受媒體訪問時曾表示，對弟弟欠缺照顧，導致藍元昌誤入歧途，雖已多次勸阻，但犯罪就是犯罪，必須接受法律制裁。藍元昌後來在獄中學習書法，個性有很大的轉變，書法老師也形容「他的生命裡不只有刀槍」。

藍元昌的哥哥曾在新北市擔任官警，從警超過30年，曾多次參加世界警察運動會，代表我國拿下數面金牌，未料其女兒日前與友人一起投入線上簽賭集團。據了解，藍女直至落網，從警的父親都不知道藍女涉賭，警方詢後將藍女及賭團主嫌、共犯等3人依刑法營利賭博罪移送新北地檢署偵辦。

二零零一年二月十一日凌晨四時許，警方經過三個多月的跟監，才鎖定台中市樹義街一處別...
二零零一年二月十一日凌晨四時許，警方經過三個多月的跟監，才鎖定台中市樹義街一處別墅。當時藍元昌與兩名小弟在屋內吃火鍋，在警方破門之前就察覺到異常，便拿起AK四七步槍開始駁火，警匪雙方互開八百多槍，最終藍元昌頭部中彈落網，也導致現場六名員警受傷。 圖／報系資料照
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