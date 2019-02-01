徐國勇中山分局圍爐發紅包 爭取警察免除健保部分負擔

2019-02-01 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



內政部部長徐國勇今晚6點至北市中山分局提前「圍爐」，並發送春節加菜金，他指出中山分局是北市勤務最繁重分局，春節長達9天沒休息，自己也會同甘共苦，他也提到，將全力協助爭取現職及退休警、消人員免除全民健保部分負擔費用，為警察爭取權益。

徐國勇今晚至中山分局和基層警察餐敘，值班的分局內勤人員、偵查隊隊員及派出所長均到場圍爐，現場約有40多人領取部長紅包，場面熱鬧非凡。部長表示，今年春節假期長達9天，警察朋友還是沒得休息，工作性質就是讓民眾平安過年，這是警察的天命，自己也會同甘共苦，前往警局、移民署等單位勉勵大家。

徐國勇指出，目前已緊鑼密鼓進行讓警察「看病不用錢」，目前正在洽詢榮總、三總等醫院，現職及退休警消免除全民健保部分負擔費用，將再商討能否有更好的福利措施，積極爭取警察權益，讓同仁執勤時無後顧之憂。

中山分局統計，去年掃蕩毒品達644件、相關嫌疑人犯計748人、毒品重量計1萬8890公克，列北市警局甲組第1名，成績卓越，尤其近兩周，就連續查獲3件大量毒品咖啡包總計917包，達6072公克重。