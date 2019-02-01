為健康上美網站訂亞麻籽油 婦竟被辦運毒

2019-02-01 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名鄧姓婦人耳聞一間美國健康食品公司販售優質油，便上網訂購了1瓶亞麻籽油，卻因油含有大麻成分，遭依毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪函送偵辦。台北地檢署調查後，認為她不懂英文「HEMP」之意，並無犯意，今給予不起訴處分。

含有大麻成分的食品在部分國家合法，而我國認為含毒品成分而被禁止。檢警調查，2017年10月12日，鄧姓婦人透過網路向美國知名的健康食品網站訂了1瓶「JUST HEMP FOODS,100% 亞麻籽油」，並委託洋基通運（DHL）運送。

不知情的DHL向財政部關務署台北關報運從美國進口。10月24日，台北關在桃園機場DHL快遞貨專區進口倉查到這瓶油，送驗含有大麻成分，便將收件人鄧婦以違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪函送北檢偵辦。

據了解，鄧婦矢口否認運毒，並對於油品含有大麻成分感到十分驚訝，辯稱因台灣爆發劣油風波，自己十分重視食品健康，才會在美國網站訂購亞麻籽油；且自己看不懂英文，是看了網站上的中文翻譯，才知道這款亞麻籽油是全天然、含Omega-3、100%冷壓的食用油，但翻譯內容沒有提到大麻成分。

檢方調查訂貨流程，查出收件地址是鄧婦住處，進口貨物名稱也直接記載「Just Hemp Food, Hemp seed Oil, Cold Pressed」，且這瓶油體積不大、易於隱藏，若真是要運送毒品，怎麼可能不把貨品藏好，甚至還寫上「HEMP」直接送至住處。

檢方查出，「iHerb.com」網站將產品名稱中文翻譯為「100%亞麻籽油」，並沒有提及「大麻」字眼，鄧婦完全不懂外文，實在難以苛責她無法辯識產品「HEMP」的中文意思，因此認定她並無犯意，給予不起訴處分。