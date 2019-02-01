調查局偵破市值24億海洛因 可供3分之1台灣人口施用

2019-02-01 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局1月28日在基隆港查獲毒梟以開設公司進出口機具手法，走私「一帆風順」及「福祿壽」242塊海洛因磚，毛重94.138公斤，是今年來破獲最大宗貨櫃走私海洛因毒品案件，可滿足國內海洛因毒品市場半年的需求量，供900萬人次吸食，市值24億元。

調查局台北市調查處接獲線報，指顏姓、張姓毒梟成立人頭公司，企圖以合法掩護毒品走私，從泰國以海運貨櫃將產自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等客製化品牌海洛因磚，該集團事先購入拆卸設備，並多次進口機具，藉此累積公司正常進出口假象。

農曆春節連假期間，國內毒品需求量大，調查局監控研判，該公司今年1月27日自泰國曼谷運抵基隆港之貨櫃至為可疑，日前見時機成熟，即會同財政部關務署基隆關及高雄關、航業處基隆站、航業處高雄站、新竹縣調查站等查緝單位，在基隆港西岸儀檢站開櫃查驗，在泰國進口之大型機具內查獲夾藏海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤，夾藏手法之隱密及特別，令在場開櫃之查緝人員嘆為觀止。