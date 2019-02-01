種大麻遭逮 加籍英語老師辯「像種蕃茄般正常」

2019-02-01 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



加拿大籍李姓男子來台當英文家教，在住處種大麻，刑事局逮捕他，搜出163珠大麻及近1公斤乾燥大麻花，估算大麻花市價120萬元；他供稱，大麻在加國合法化，很多人種大麻，就像「種蕃茄」般正常，但我國將大麻列二級毒品，他最重面臨無期徒刑。

警方調查，李姓男子（52歲）來台10多年，在桃園市龍潭區承租平房獨居，涉嫌從國外網站訂購大麻種子郵寄輸入，在住家水耕栽種，他使用植物生長架集中照明，裝配水管灑水，4個月即可收成。

刑事局偵三大隊第二隊分析網路資料，發現李大量購買大麻種子，經半年蒐證，前天搜索其住處，趁他出門時控制行動，在屋內查獲大麻活珠及乾燥花。

李供稱，他有施用大麻習慣，為了省錢，想要一次大量種植自用；警方監控暫未發現販賣事證，持續追查大麻是否外流。

警方查扣大麻163株、乾燥大麻花893公克及生長架、灑水裝置、生長燈具等設備，詢後將他依毒品罪嫌移送法辦，法院裁定收押。