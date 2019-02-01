林森北路大樓藏販毒集團 警查獲260包毒品咖啡包

2019-02-01 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市中山區林森北路一處大樓遭檢舉有販毒集團，警方昨天早上6時許，持搜索票進入大樓內的6處辦公室，饒姓主嫌等人拒絕開門，把毒品咖啡包丟到窗外、沖馬桶企圖銷毀證據，警方持長勾打撈上百包毒品咖啡包，全案依照毒品危害防制條例移送法辦。

經常遭檢舉的林森北路大樓，酒店、辦公室林立，饒姓主嫌平時以監視器、對講機等方式，規避警方查緝，警方經2個月監控，蒐集販毒事證，饒嫌涉嫌販毒給熟客，且大多在辦公室交易，昨天早上6時許持搜索票前往查緝，饒姓主嫌見警方上門拒不開門，警方持破壞器材破門搜索。

警方表示，販毒集團成員把毒品丟到窗外，還打開毒品衝入馬桶，以自製長勾打撈掉落至5樓的毒品，共起出毒品咖啡包、搖頭丸等160餘件，也在其他樓層搜到1百餘件毒品咖啡包。

經警方稱量，全案共查獲毒品咖啡包260餘包（總毛重計1.77公斤），毒品咖啡包原料50餘包、第三級毒品愷他命12包（總毛重計8公克）、一粒眠50粒（淨重計12公克），以及其他製造、販毒器具等相關證據。