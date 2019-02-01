幻聽男報警稱丈母娘要來殺全家 轉頭竟持刀刺殺妻兒

2019-02-01 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



患有精神疾病的李姓男子，去年5月15日在北市南港住家，打電話報警說「丈母娘要殺全家」，隨後竟持刀刺殺正在整理垃圾的湯姓姓妻子，李姓兒子聽到呼救聲，阻止李男失控行為也遭刀砍傷。士林地方法院依照殺人未遂罪，判處4年徒刑，傷害罪處2月徒刑，可易科罰金6萬元。

判決書指出，李男因吸食迷幻藥、安非他命、飲酒，從106年起出現胡言亂語、被害妄想、多疑症狀，去年2、3月間入住三軍總醫院精神科急性病房，出院後不固定服藥，再次出現聽幻覺。

去年5月15日李男在家用餐後，向妻子表示有客人要來，還責怪妻子有婚外情，晚上8時許，李男打電話報案稱，「丈母娘要來殺全家」，並要求妻子向警方說出完整地址，隨後李拿起家中折疊刀，刺殺正在後陽台整理垃圾的妻子。

李供稱，聽到無形的聲音說，老婆有外遇，「我高雄的朋友和老婆在家偷情，被我當場抓到，我才拿刀殺我太太」。李男持刀刺向妻子腹部，將人壓在地上後，再持刀刺向頸部，妻子大聲求救，李姓兒子聽聞，立即上前阻擋父親失控行為，李還持刀刺傷兒子左小腿，最後兒子成功奪刀並壓制父親，警方在獲報後7分鐘到場，當場逮補李男，並協助傷者送醫。