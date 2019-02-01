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搶劫！車站聽曲突遭搶 屏警快閃防搶超擬真

2019-02-01 14:39聯合報 記者江國豪╱即時報導

搶劫啊！屏東縣刑警大隊今天上午在火車站進行快閃防搶宣導，當民眾開始聚集在車站大廳，聆聽薩克斯風演奏，突然圍觀民眾中有女子遭竊大喊搶劫，有民眾甚至上前幫忙追捕搶匪，這時兩名刑警現身壓制歹徒，當圍觀民眾還陷在突如其來的搶案震撼中，警方出場說明是防搶宣導，而歹徒下手通常就是在疏忽之間。

警方說，春節期間民眾荷包成為歹徒覬覦目標，屏東過年期間有熱博、燈會及許多年節市集，人潮聚集場所為扒竊集團常出沒熱點，務必謹記「錢財不露白」、「背包不後背」、「皮夾不插口袋」，來避免成為歹徒下手的目標。

過去也曾發生，民眾在搭乘大眾運輸時，竊賊乘民眾推擠下手。另外，公車到站時，二三成群堵塞車門向司機或服務小姐問路的人，也要特別注意，以免被扒。也提醒女士宜選用雙層拉鏈手提包，並將金錢放在內層，外層拉鏈開口緊靠自己身體，以防被扒。

屏東縣政府警察局為宣導民眾「防扒竊搶」，以快閃宣導方式在熱鬧的屏東火車站表演行動劇，活動中由刑警大隊分隊長潘建銘吹奏薩克斯風吸引民眾聚集欣賞，這時行動劇在不知不覺中正式開始，扒竊集團成員（員警飾演）選定在現場欣賞表演之民眾（員警飾演）下手行扒，被身旁民眾發現後大聲喊叫，歹徒隨即被一旁埋伏執行防竊勤務刑警制伏後，由刑警大隊肅竊組現場宣導民眾防扒竊搶之重要觀念。

屏東縣政府警察局在屏東車站進行快閃防搶宣導，由於過程突然且逼真，連民眾都上前忙追...
屏東縣政府警察局在屏東車站進行快閃防搶宣導，由於過程突然且逼真，連民眾都上前忙追歹徒。記者江國豪／翻攝
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屏東縣政府警察局在屏東車站進行快閃防搶宣導，由於過程突然且逼真，連民眾都上前幫忙...
屏東縣政府警察局在屏東車站進行快閃防搶宣導，由於過程突然且逼真，連民眾都上前幫忙追歹徒。記者江國豪／翻攝
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屏東縣政府快閃火車站

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