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績效就是正義？ 警察違法濫權問題出在哪？

破獲大宗海洛因磚 北檢聲押兩人獲准

2019-02-01 14:14聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

檢調查獲一跨國運毒集團從泰國進口海洛因磚共242塊，毛重達94.138公斤，為本年度最大宗走私案。台北地檢署逮捕張姓、顏姓被告後，向法院聲押禁見獲准，將擴大偵辦。

北檢指出，緝毒專組檢察官詹騏瑋指揮法務部調查局台北市調查處組成緝毒團隊，針對一跨國運毒集團長期監控，掌握該集團作業脈絡後，於今年1月28日，認該集團自泰國進口貨品可疑有夾帶毒品，遂指示台北市調查處、關務署基隆關、高雄關及新竹市刑大科技偵查隊共同啟封該批貨物，查扣夾藏之高純度海洛因磚共242塊，毛重達94.138公斤，為本年度所查獲最大宗海洛因走私案件。

檢察官並指揮台北市調查處循線逮捕張姓、顏姓被告兩人，於訊問後，以涉犯走私毒品之犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯、湮滅證據之虞等羈押事由，向台北地院聲請羈押禁見獲准。本案後續將由檢察官持續擴大追查，釐清全部犯罪集團結構及犯罪事實。

北檢指出，於行政院宣示新世代反毒策略下，積極持續精進緝毒作為，本件即在所有緝毒團隊多年努力下，成功於農曆年前在邊境阻絕大量足以殘害人民身心的毒品，不僅接地氣的符合人民期待，也宣示給予人民安居無毒的環境是本署從不懈怠的努力目標。

毒品走私

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