被害人勇敢踢爆鈕承澤 檢辦案想起《讓子彈飛》

2019-02-01 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署今依強制性交罪起訴「豆導」鈕承澤，偵查終結後，承辦檢察官吐露辦案心聲，在偵辦時想起電影《讓子彈飛》中無畏強權的勇氣，本案被害人最終決定開下第一槍，為的不是金錢、不是對被告的私仇宿怨，而是不希望日後再有其他被害人。

鈕承澤去年12月5日被《聯合報》爆出性侵案，當事人（A女）向記者投訴時表示，鈕承澤事後有道歉且極力想賠償，答應願意支付1年60萬元的薪水，但A女怕這筆費用淪為封口費因此拒絕。

A女提到鈕並未叫她不要提告，而她提告不代表會汙衊對方，曝光是想達到「警惕」效果。爆發後，隨即展開效應。女星柯奐如回顧2007年和鈕合拍電影《情非得已生存之道》，在片場被迫全裸拍床戲，經過11年她打破沉默，坦言傷痛揮之不去。

柯奐如在臉書貼文，當年因信任鈕承澤，沒有事先討論床戲拍攝方法，她也因過於為畫面設想、身體不希望留有痕跡，全身僅貼胸貼上場，導演兼男主角的鈕承澤全程「只戴保險套」，導致她回家洗澡時覺得自己好髒。

雖柯奐如並未提告，但一番言論顯示出演藝圈恐存在潛在被害人。鈕案今偵查終結後，承辦檢察官吐露辦案心聲。他說，在電影「讓子彈飛」的片尾，致力改革的鵝城縣長「張麻子」，雖然屢屢遭受在鵝城自成一霸的「黃四郎」所威壓、利誘，仍成功鼓勵長期受壓迫的鵝城人民挺身反抗後，張麻子問起黃四郎：「你說是錢對我重要，還是你對我重要？」然而黃四郎不論猜錢、猜我，張麻子都搖了搖頭，最後只語重心長地說出了答案：「你和錢對我都不重要」、「沒有你，對我很重要」。

在本案中，可以看出告訴人在事發前、事發時以及事發後，身為一個基層、資淺、也沒背景靠山的劇組幕後人員，再過程中所面對被告、面對本案時，過程中所承受的妥協、隱忍、恐懼與茫然等痛苦糾結，但她最終還是決定開下第一槍，為的不是金錢、不是對被告的私仇宿怨，而是不希望日後再有其他被害人。

他表示，法律人所講的「特別權力關係」，至今隨著人權觀念的進度，而慢慢成為歷史的名詞，然而我們不能否認，視若無睹又充耳不聞的是：「特別權力關係」的靈魂分身，事實上早已遁入各個職場，內化成為「不管法律是否允許，但它仍確實存在」的「職場潛規則」。

檢方認為，告訴人這一槍的意義與影響，事實上將不僅止於本案之內。司法機關能否正確理解職場上下階層關係之無形影響力、職場下屬為了工作所展現笑容背後的辛酸委屈與身不由己、我國是否能夠支持、協助職場性別平等的實踐與保障，全國與告訴人有著相同苦衷的勞工與公務員，都會睜大雙眼看這顆子彈能飛多久、能飛多遠、能否打破職場中的假象，讓陽光照進來，帶給人們說「不」的勇氣，並讓人民信賴：司法，是真的能保護他們，是真的能讓生活的世界更美好。而我相信：我們的司法，做的到。