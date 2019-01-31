北市松山區10樓民宅 驚傳母女上吊身亡

2019-01-31 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市八德路四段一處10樓民宅，傳出一名70多歲婦人和她50多歲的女兒，在家中上吊，婦人小女兒在兩人上吊前，有接獲他們的電話，有輕生念頭，趕緊報案，但警消人員到場後，兩人明顯死亡，不送醫，警方封鎖現場了解中。

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