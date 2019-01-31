夏于喬演的微電影太震撼 警署長都落淚

2019-01-31 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



警政署邀請知名藝人夏于喬、陳建州、館長陳之漢與警察人員拍攝「反毒英雄聯盟」公益微電影，今天在大倉久和飯店舉辦首映，警政署長陳家欽和聯電榮譽副董事長宣明智看到片中女童在毒品家庭的痛苦處境，都忍不住掉淚。

微電影故事是以一個受盡毒蟲家庭迫害的小女孩，在千鈞一髮危急之際，幸獲夏于喬所飾演的緝毒女警所救，而小女孩的母親因吸毒過量送醫不治，緝毒女警決定要給小女孩一個難忘的除夕夜，於是犧牲自己與家人的團圓飯，給了小女孩「歲歲平安」的紅包，並承諾未來也會一直給紅包，保佑小女孩歲歲平安，開心長大。

陳家欽說，劇中小女孩本來該是無憂無慮的年齡，卻在毒品家庭充滿恐懼，尤其她最大的奢求，只是希望她的媽媽，陪她到公園吃三明治而已，這段台詞讓他忍不住落淚。

夏于喬今天也穿著警察制服參加首映，她說，演出現場有許多演員是真的警察，當演出到攻堅時，他們大喊「不要動！」雖然她也演警察，卻被他們的氣勢嚇到，一直發抖，警察真的辛苦了。

微電影也在臉書專頁「NPA署長室」直播首映，未來將放在刑事局官網，警署也預告會有二部曲

權可易資訊股份有限公司與警政署合作拍攝微電影，並成立反毒英雄聯盟，邀請聯電榮譽副董事長宣明智擔任反毒防毒諮詢總顧問，宣明志創立的宣澤科技公司，研發出一款結合半導體科技、生物科技、通訊技術與雲端智慧科技的晶片，裝設在尿斗內管，只要通過的尿液有毒品反應，就會觸發晶片將篩毒資料上傳至雲端。

此款篩毒利器已捐贈許多給警察機關執法，並免費提供晶片耗材給警方，公私部門合力打擊毒品犯罪，對於毒品查緝及防制，具有良好成效。