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美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

評／動物虐待，是施虐者控制受虐者的殘酷手段！

討5萬不成車擋門口 債主慘遭街頭砍死

2019-01-31 16:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄苓雅區去年底發生當街砍死人命案，檢警查出，死者陳姓男子向前員工林姓男子討債，並停車擋在林家修車行前面讓他無法做生意，林涉嫌買菜刀談判要求移車，仍遭陳拒絕後，他猛砍造成陳當街慘死。事後林姓男子主動投案，高雄地檢署今將他依殺人罪起訴，請法官審酌是否符合自首減刑。

林姓男子去年12月17日案發投案，檢方將他聲押獲准，全案今天起訴移送法院審理，下午將開庭裁定是否續押。

檢方查出，林姓男子（32歲）原本受聘陳姓男子（42歲），擔任司機，2017年因糾紛沒有繼續往來。但2018年12月17日凌晨12點20分許，陳開車行經林於苓雅區附近住處，看見林帶狗在散步，開口要求之前所欠債務要3個月內清償，陳還嗆，否則將車停林的家門前，讓修車行無法營業。

林姓男子不理會就離去，沒想到陳隨即開車擋他家門前，更與林母起爭執，林返家見狀，氣得直奔小北百貨購買「黑晶鑽料理廚刀」，騎機車在大順路、憲政路發現陳的蹤影，便談判要求移車，陳堅持拒絕，不料林拿出刀當街猛砍陳，直到倒下才罷手；不久凌晨1點半多，林由父親陪同下向巡邏員警告知「捅了一名男子」。

陳姓死者心臟、左肺、肝臟、主動脈等有穿刺傷，導致左側血胸，進而呼吸衰竭致死。據警方當時了解，債務疑為林陸續借錢欠5萬元。

陳的妻子悲憤不敢相信丈夫當街遭砍死，提告並指林殺人動機可疑，可能有受他人教唆，檢警發現，兩人當晚確實偶遇，且林嫌是在與陳爭吵後，才去買菜刀，可見事前無殺人計畫；而林在警方尚未發現此案時自首，檢方籲請法官考量是否符合減刑。

警方當天接獲林姓男子自首，封鎖命案現場採證。記者林伯驊／翻攝
警方當天接獲林姓男子自首，封鎖命案現場採證。記者林伯驊／翻攝
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殺人債務自首

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