新北永和分屍命案 黃致豪申請3嫌做精神鑑定

2019-01-31 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



永和分屍命案主嫌孫武生的委任律師黃致豪（左）申請調查21項證據，其中包括對孫武生、班特與何傑生進行精神鑑定。記者陳俊智／攝影 分享 facebook 加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）遭殺害分屍命案，新北地方法院今天傳喚美籍犯嫌孫武生（綽號：OZ）開準備庭，其辯護律師黃致豪因日前被《蘋果日報》報導私德問題，引發外界關注。黃先後解除了華山分屍案主嫌陳柏謙、南港小模命案主嫌程宇的委任，今天上午出庭時，面對媒體詢問均不發一語，結束後也快步離去。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後逮捕美籍男子孫武生、班特、何傑生和台籍男子吳宣；檢察官認為孫武生、班特涉嫌殺人分屍，何傑生和吳宣涉嫌幫助傷害致死，去年12月起訴後，今年初又補充理由，將何傑生和吳宣所涉犯行從幫助傷害致死提高到幫助殺人。

新北地院從去年12月到今年1月為止，總共開了1次移審庭和4次準備庭。法庭上，班特和吳宣均指運毒、分屍和把風等行為是受孫武生指使，何傑生也稱買汽油和帶煙火到河濱公園是受孫武生所託，但今天的準備庭上，孫武生矢口否認犯行，黃致豪也質疑3人供詞的證據力。

針對檢方起訴內容，孫武生不爭執有去河濱公園、淋汽油和點火燒旅行袋，對於其他犯刑責全部否認，辯稱整起事件都是班特策畫。他供稱當天雖然有和班特去河濱公園，二人到了目的地就分開做自己的事，不清楚發生了什麼事，否認殺人。

對於犯案用的開山刀一事，孫武生也辯稱是班特叫他當買的，錢也是班特給的，就連叫吳宣去買刀也是班特點頭同意後才行，感覺自己被班特利用了；法官問孫武生在逃亡之錢曾接受警方詢問筆錄，為何不交代事件經過？孫武生回答「因為我很擔心班特會對我的妻小不利」。

法庭上，黃致豪申請調查21項證據，其中包括對孫武生、班特與何傑生3人做精神鑑定，調查班特的從軍紀錄，但檢方認為此部分應無必要；檢方表示，班特的從軍紀錄與其殺人犯行應無直接關聯，所以在起訴時並未列為證據，這也是為什麼沒有把孫武生在以色列服役的紀錄列為證據的原因。

黃致豪也主張班特有暴力傾向，也有暴力史，因此要求精神鑑定，但檢方認為其是否有暴力史與殺人犯行關聯薄弱，應無必要。