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黎明幼兒園長林金連赴總統府陳情 自殘流血送醫

2019-01-31 12:40聯合報 記者李隆揆╱即時報導

黎明幼兒園園長林金連今天中午到總統府陳情，突然情緒失控自殘流血，已送台大醫院救治...
黎明幼兒園園長林金連今天中午到總統府陳情，突然情緒失控自殘流血，已送台大醫院救治。記者蕭白雪／攝影
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台中黎明幼兒園園長林金連今（31）早赴總統府陳情，11時許突然情緒失控自殘受傷，目前已送往台大醫院救治。

據了解，林金連用筆狀物品割傷自己的左手臂，當場鮮血直流，現場警方馬上安撫其情緒，並將他送往台大醫院救治，詳細過程仍有待釐清。

黎明幼兒園園長林金連。本報系資料照／記者黃仲裕攝影
黎明幼兒園園長林金連。本報系資料照／記者黃仲裕攝影
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