水電工覬覦財產24刀砍死老婦 他老闆也得連帶賠462萬元

2019-01-31 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市水電工黃元鴻前年覬覦莊姓老婦的財產，他帶水果刀砍殺對方24刀致死，再拿砂輪機鋸開保險箱，偷走超過6萬元現金。檢方依強盜殺人罪起訴後，一審被判無期徒刑，案件上訴高等法院審理中；民事部分，死者家屬向黃、黃受雇的水電工程行求償，台北地方法院昨判黃、黃的老闆應連帶賠償462萬餘元，可上訴

黃元鴻與妻子離婚後，獨自照料7歲兒子，住在松山區新東街的阿姨家，並在姨丈開設的水電行工作，住處離莊婦住家距離僅200多公尺，而莊婦善於投資理財，在台灣及中國擁有不少房地產，多年來住家裝潢水電工程均交給黃處理，黃因而得知莊婦經濟狀況及保險箱放置的位置，又因自己欠下30萬元卡債種下殺機。

黃元鴻2017年11月14日進入莊婦家中施做無線監視器、配電座等，一直待到晚間9點才離去，期間他拿預先購買好的水果刀，砍殺莊婦24刀致命，再以砂輪機鋸開莊婦的保險箱，偷走6萬7000元，事後逃離現場。檢警發現，莊婦家裡的櫃子被翻得亂七八糟，連保險箱也被鋸開，懷疑在命案現場停留6個小時的黃涉有重嫌。

黃一度矢口否認犯案，辯稱去現場施工，和莊婦喝了四杯咖啡和聊天，所以才拖了這麼久，但警方出示咖啡渣照片，大聲喝斥「咖啡渣都發霉了，還說在喝咖啡」，黃才被突破心防，坦承殺人，供稱裝修時看到莊婦家的保險箱，認為裡面應該裝很多錢，才興起殺人強盜念頭，警方在黃住處搜出做案兇刀，並查扣6萬7000元。刑事部分，檢方依強盜殺人罪嫌起訴，台北地方法院去年11月判他無期徒刑，案件上訴審理中。

民事部分，莊婦的兒女向黃元鴻、林姓工程行老闆求償喪葬費、精神慰撫金等，共562萬餘元；黃認為家屬請求的精神慰撫金額太高，其餘沒有意見；林姓老闆則認為，黃的犯行和職務內容沒有密切關係，且黃並非預謀犯案，而是臨時起意，他無法事先預防或注意水電工一舉一動，或是每項工程，不應該負擔雇用人責任，請求法院駁回訴訟。

法官認為，黃利用修水電的機會，下手殺害莊婦，確實和水電職務有密切關聯，且先前也有水電工進入客戶家殺人的案例，加上林沒有提出監督、管理水電技工的資料，也未提出教育訓練、檢討紀錄或工作日誌，可見林沒有監督派案人數、派按時間、工程品質，難認已盡監督注意義務，認為林也應負賠償責任。