精障男無端殺死牙醫 因病減刑判無期

2019-01-31 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



被害人王姓牙醫師的妻子（中）聆聽判決表示，希望大家共同關注精障的議題。 記者白錫鏗／攝影 分享 facebook

領有精障手冊的賴姓男子，去年五月到牙醫診所找胞妹未獲，涉嫌持刀殺害王姓牙醫師，並砍傷兩名女護理師，台中地院審理後，以賴犯案時辨識能力降低為由減刑，判處無期徒刑，褫奪公權終身，執行後監護五年，可上訴。

王姓牙醫師的妻子聽判後表示，「判決不符期待，但還是要感謝法官給予公道。我先生不要白白的犧牲生命，希望大家共同關注精障的議題」、「我相信我先生不是最後一個，我們要更加關注精障殺人問題」。

王妻也發出「一封來不及讀的情書」公開信給亡夫，信中寫著「今天是法庭宣判的日子，我和孩子的心情是沉重的，因為不論結果為何，我們都永遠失去你了…」

「我常暗自垂淚嘆天道不公，也揣測你身為醫生，必定會為了救更多生民挺身而出，這個社會真的破了很多洞，如果你的犧牲能夠喚醒制度的改變，我和孩子都會以你為榮」。

「為了讓社會更安全美好，喚醒更多人重視政府對精障朋友照謢的議題…，我希望，我們能為這片土地盡一份美好，讓你的離開更有意義」；「相信天地有情，我們必有重逢之時」。

判決表示，賴姓男子（卅四歲）長年患有思覺失調症，因與胞妹不睦，去年五月廿四日下午決意殺人，騎機車前往牙醫診所。胞妹早一步接獲父親通知，躲到診所三樓辦公室。賴因找不到胞妹遷怒別人，持刀先後刺殺羅姓、翁姓女護理師和王姓牙醫師。

王姓牙醫師因頸部中刀，送醫傷重不治。翁女氣管破裂、呼吸衰竭，性命垂危，經醫護人員全力搶救保住一命。羅女傷勢未深及要害，無生命危險。

合議庭表示，賴殺害素無仇隙的王姓牙醫師，並殺傷兩名護理師，惡性重大，但依衛福部草屯療養院的精神鑑定報告，賴在案發時因精神障礙，致辨識行為違法能力顯著降低，依法減輕其刑，判處無期徒刑，執行後監護五年，全案仍可上訴。