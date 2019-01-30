親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

永和分屍命案 共犯律師申請對班特進行精神鑑定

2019-01-30 19:01聯合報 記者陳俊智╱即時報導

加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）遭殺害分屍命案，新北地方法院今天傳喚美籍犯嫌班特（Bent）開準備庭。過程中，法官表示有同案被告的律師申請對班特做精神鑑定，但班特的律師回答「目前認為並無必要」。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後逮捕美籍男子孫武生、班特、何傑生和台籍男子吳宣；檢察官認為孫武生、班特涉嫌殺人分屍，何傑生和吳宣涉嫌幫助傷害致死，去年12月起訴後，今年初又補充理由，將何傑生和吳宣所涉犯行從幫助傷害致死提高到幫助殺人。

法官解釋，同案的被告律師有提出對班特做精神鑑定的申請，想釐清班特有無暴力傾向等情況，但這並非當事人班特自己提出來，因此詢問班特的律師同不同意；班特的律師當庭表示，班特過去曾出車禍，但就目前情況而言，看不出與案件有何關聯，認為並無必要。

準備庭上，法官就毒品買賣、洗錢和殺人棄屍2部分犯行分別訊問；針對運毒洗錢部分，班特坦承在大麻交易過程中負責運送毒品，除了大麻之外，還有送過1、2次K他命。他供稱自己是受孫武生（OZ）指使，但沒有接觸到錢，並表示是孫武生說這樣被抓時才不會有法律責任。

針對殺人和毀棄屍體部分，班特承認幫忙分屍，但辯稱顏伯萊是孫武生殺的，強調自己接觸到顏伯萊時，人已經死了；法官問他「為何不阻止孫武生」，班特回答「孫武生的疑心病重，當他在那種狀況下，我不敢說什麼」。法官再問「如何確定接觸顏伯萊時，人已經死亡？」他回答「顏伯萊當時已經沒有呼吸，我有試著踢他，但沒有反應」。

班特表示，顏伯萊死後，孫武生拿出開山刀要他幫忙善後，他原本要處理顏伯萊的狗，但狗還沒追到，就被孫武生叫回去幫忙處理屍體，自己依序支解了左腳、右腳、左膝、右膝和右手，在這過程當中，負責支解頭顱的孫武生還說頭顱很難支解，2人中途還換過刀，處理完後才棄屍滅證。

永和分屍命案，新北地方法院今天傳喚美籍犯嫌班特（Bent）開準備庭。過程中，法官...
永和分屍命案，新北地方法院今天傳喚美籍犯嫌班特（Bent）開準備庭。過程中，法官表示有同案被告的律師申請對班特做精神鑑定，但班特的律師回答「目前認為並無必要」。圖／報系 資料照
分享

殺人毒品棄屍

相關新聞

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

3年越界捕魚12次 陸籍漁船裁罰240萬元

2019-01-30 18:10

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

新莊警火速破獲槍擊案 警察局長頒破案茶肯定

2019-01-30 16:06

行政院前彈殼是4屁孩玩槍擊發 警方：無關政治

2019-01-30 13:01

嘉義虐嬰父母否認犯行 法院裁定延押

2019-01-30 12:56

行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53

影／行政院門口驚見彈殼 誰放的？警找到人了

2019-01-30 12:35

「我相信我先生不是最後一個」 醫師娘籲重視精障殺人

2019-01-30 11:50

餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43

尾牙變調 警開6槍鎮壓結束街頭衝突鬧劇

2019-01-30 11:42

中正二分局偵查佐涉賣大麻 北檢聲請延押

2019-01-30 11:19

影／台商經商失敗回台製毒 查扣毒品可毒害12萬人次

2019-01-30 11:08

行政院旁傳槍響 蘇貞昌：讓警方處理

2019-01-30 11:04

行政院前拾獲彈殼 警：無彈頭、火藥、殺傷力

2019-01-30 10:57

菜刀砍死女友裝殉情 下跪賠償改判15年

2019-01-30 10:47

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

太敏感！ 行政院門口清晨驚見一枚彈殼

2019-01-30 09:25

派出所在附近…少年開30槍示威 立即被捕

2019-01-30 01:16

國道殺妻未遂 嫌犯收押

2019-01-30 01:04

4億元K他命 痱子粉掩護來台

2019-01-30 01:01

越南團脫逃案發滿月 首位女性遣返過年

2019-01-29 23:04

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

網購減肥酵素被影射含毒？ 生產商出示證明消毒

2019-01-29 20:27

男國道殺妻再狠撞 檢憂「反覆傷害」聲押他

2019-01-29 18:59

影／警方春安首日查獲大批槍彈 犯嫌辯稱去吃宵夜

2019-01-29 18:21

派出所旁連開30槍 新莊勇警狂奔追上壓制

2019-01-29 16:35

越南客脫團89人到案 首名遣返者喜極而泣

2019-01-29 16:11

「斬手專案」逮捕11名車手 永和警斬斷詐欺產業鏈

2019-01-29 15:51

不當約談空服員？長榮3點聲明：保護員工火速求證

2019-01-29 15:19

託友人討債沒討到還被索上萬報酬 拿菜刀嗆聲遭送辦

2019-01-29 15:18

農曆春節近 首名觀宏脫團旅客返鄉過年

2019-01-29 15:13

國道殺妻7刀！老公：她說神明指示不能同房 惹怒我

2019-01-29 15:12

影／通緝犯竄逃塞車卡死 勇警掏槍甕中捉鱉1打3

2019-01-29 13:57

K毒冒充泰國知名痱子粉 調查局破獲323公斤逮3人　

2019-01-29 13:49
看更多

熱門文章

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36

交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

中和阿興滷肉飯評價幾近滿分 一份「A餐」暖哭網友

2019-01-30 10:01

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

過年前發生死亡車禍 金門大學進修部學生不幸枉死

2019-01-29 20:15

台東少年玩煙火 手掌慘被炸指頭噴飛30公尺

2019-01-30 11:07

辦公室婚外情 變互相毀滅

2019-01-30 00:58

桃園電子大廠員工宿舍遭火舌吞噬 3員工送醫

2019-01-30 00:22

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

影／泰女「半套」服務滿手精液 警一照現形

2019-01-30 14:04

滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

18歲的他結新歡與舊愛離婚 新歡家人反對兩頭空

2019-01-29 20:32

假裝拉筋偷錢包 警2百米外逮人

2019-01-30 10:58

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

「我相信我先生不是最後一個」 醫師娘籲重視精障殺人

2019-01-30 11:50

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

10年後忽聞媽媽死訊…流浪漢啜泣

2019-01-30 01:25

民眾貪看溼地美景 漲潮受困沙洲被救

2019-01-29 20:13

行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

派出所在附近…少年開30槍示威 立即被捕

2019-01-30 01:16

誇張密醫！ 針灸治療還餵病人過期5年藥粉

2019-01-30 12:20

北市社子火警燒7間廠房 民眾：火警前有人在河堤燒金紙

2019-01-30 08:34

餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43

跑車深夜飆速攔不住 見警亮槍才說「怕警察」

2019-01-30 13:05

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

越南團脫逃案發滿月 首位女性遣返過年

2019-01-29 23:04

陸配罵前夫「入你至先人」 法官函查：四川罵人用語

2019-01-30 11:55

「正晶」要法官重判蔡正元 「讓他了解言論自由真諦」

2019-01-30 14:09

BMW對決BMW！ 酒駕男先騷擾超商女再跪警求「別酒測」

2019-01-30 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top