永和分屍命案 共犯律師申請對班特進行精神鑑定

2019-01-30 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）遭殺害分屍命案，新北地方法院今天傳喚美籍犯嫌班特（Bent）開準備庭。過程中，法官表示有同案被告的律師申請對班特做精神鑑定，但班特的律師回答「目前認為並無必要」。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後逮捕美籍男子孫武生、班特、何傑生和台籍男子吳宣；檢察官認為孫武生、班特涉嫌殺人分屍，何傑生和吳宣涉嫌幫助傷害致死，去年12月起訴後，今年初又補充理由，將何傑生和吳宣所涉犯行從幫助傷害致死提高到幫助殺人。

法官解釋，同案的被告律師有提出對班特做精神鑑定的申請，想釐清班特有無暴力傾向等情況，但這並非當事人班特自己提出來，因此詢問班特的律師同不同意；班特的律師當庭表示，班特過去曾出車禍，但就目前情況而言，看不出與案件有何關聯，認為並無必要。

準備庭上，法官就毒品買賣、洗錢和殺人棄屍2部分犯行分別訊問；針對運毒洗錢部分，班特坦承在大麻交易過程中負責運送毒品，除了大麻之外，還有送過1、2次K他命。他供稱自己是受孫武生（OZ）指使，但沒有接觸到錢，並表示是孫武生說這樣被抓時才不會有法律責任。

針對殺人和毀棄屍體部分，班特承認幫忙分屍，但辯稱顏伯萊是孫武生殺的，強調自己接觸到顏伯萊時，人已經死了；法官問他「為何不阻止孫武生」，班特回答「孫武生的疑心病重，當他在那種狀況下，我不敢說什麼」。法官再問「如何確定接觸顏伯萊時，人已經死亡？」他回答「顏伯萊當時已經沒有呼吸，我有試著踢他，但沒有反應」。