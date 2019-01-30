北市警玩很大 cosplay宣導犯防觀念

2019-01-30 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



農曆春節即將到來，台北市文山二警分局為加強重要節日安全維護，向民眾宣導防搶、防扒竊，特地裝扮成日本動漫的經典角色，到轄內景美夜市進行宣導，並透過臉書粉絲團全程直播，吸引民眾目光及達到宣導效果。

警方指出，年關將近，各地市場採買人潮眾多，文山二警分局為維護治安，特別在春節前後針對商圈、市場、觀光景點及車站等人潮擁擠場所，規劃安全維護及防扒竊勤務，26日就在景美夜市逮捕扒竊現行犯一名，成功維護民眾財產安全。

為擴大防搶、防扒竊宣導，警方30日晚間18時到20時，在景美夜市特地舉辦盛大的遊行宣導活動，拋開以往嚴肅的形象，裝扮成日本經典動漫人物，或嶄露纖長美腿，或男扮女裝扮醜，為了吸引民眾注意犧牲「色相」，引來大批民眾圍觀。

文山二警分局指出，這次活動由cosplay團、警察大頭娃娃帶領分局警員、義警民防，在景文街一帶的景美夜市商圈進行踩街宣導：「包包斜背遠來車，飛車搶奪我不怕」、「大量現鈔要小心，警察護鈔真安心」、「皮包拉鍊要拉好，購物防竊沒煩惱」、「深夜暗巷不要走、獨行強盜易下手」等，針對各式情境向民眾宣導防竊、防搶、防強盜及護鈔的知識。並以該分局臉書-文二警佳讚全程直播，透過有獎徵答活動，致贈現場民眾「紅包袋」、「暖暖包」等應景宣導品，拉近與民眾的距離，成效亮眼。