親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
防堵兒虐補破網
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

冰箱塞滿滿剩菜？ 保存年菜4大錯誤觀念

偵測警報大響 日核燃料再生研究所輻射外洩

3年越界捕魚12次 陸籍漁船裁罰240萬元

2019-01-30 18:10聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

海巡署第二巡防區指揮部去年逮獲累犯違規陸籍漁船「閩晉漁」，短短3年間就曾12次越界執行漁撈作業，都被警告驅離，海巡人員去年底再度發現它形跡可疑，登檢後在漁船起獲不法魚獲1.5公噸，還意外搜出5.72斤豬肉。海巡留置調查陳姓船老大等14名大陸漁工，案經42天調查，認定該漁船違規罪證確鑿，依法處最高罰鍰240萬元。

基隆海巡隊去年12月19日獲報，彭佳嶼東北18.2浬處有可疑漁船作業，隨即出動100噸艇前往查處，果真發現「閩晉漁」越界違規作業，當下立即廣播喝令停船受檢。

詎料，登檢過程中，林姓船長因害怕被開罰，不願配合登檢，逕自關閉油路，讓漁船主機熄火，海巡人員再三要求林姓船長重啟油路未果，雙方僵持3個多小時，直到海巡署打算調派1000噸級大型巡防艦強行拖帶，林姓船長擔心被加重處罰，才妥協、自行排除故障。

海巡人員在違規漁船上查獲將近1公噸魚獲，將依照兩岸人民關係條例第32條、80-1條、海岸巡防機關處理大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域等規定，進行裁罰，按「閩晉漁」噸位級距，最高可裁處240萬元。

此外，海巡人員還意外在船內冰箱搜出4.4公斤生豬肉，且船上鍋爐內還有1.32公斤豬肉正在燉煮，由於當時正值非洲豬瘟警戒時期，海巡隊隨即通知防檢單位處理。動植物防疫檢疫局基隆分局表示，已實施肉品封存及相關防疫消毒工作，但考量該些肉品並非走私，而僅是在船上供船員食用，並不會開罰，但肉品必須全數封存在船上冰箱內，不得登陸。

據悉，「閩晉漁」在昨上午10點從大陸晉江市深滬港出港，而後擅自進入彭佳嶼海域，出港第一天就被帶案處分。案經42天調查，確認漁船上有1.5公噸非法漁獲，基隆海巡隊今早10時許，會同基隆市政府執行切割、破壞船上起網機2部、網板3塊，並連同漁具、漁網一併沒入。

且相關單位認定「閩晉漁」違規情節重大，被裁處最高重罰240萬元，確認「閩晉漁」罰鍰已匯入國庫後，將該船驅離出境。

「閩晉漁」越界違規作業，海巡隊當場起獲不法魚獲1.5公噸，且屬於累犯，被裁處最重...
「閩晉漁」越界違規作業，海巡隊當場起獲不法魚獲1.5公噸，且屬於累犯，被裁處最重240萬元罰鍰。圖／基隆海巡隊提供
分享
「閩晉漁」越界違規作業，海巡隊當場起獲不法魚獲1.5公噸，船內還搜出豬肉。圖／基...
「閩晉漁」越界違規作業，海巡隊當場起獲不法魚獲1.5公噸，船內還搜出豬肉。圖／基隆海巡隊提供
分享

海巡署基隆肉品

相關新聞

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

永和分屍命案 共犯律師申請對班特進行精神鑑定

2019-01-30 19:01

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

新莊警火速破獲槍擊案 警察局長頒破案茶肯定

2019-01-30 16:06

行政院前彈殼是4屁孩玩槍擊發 警方：無關政治

2019-01-30 13:01

嘉義虐嬰父母否認犯行 法院裁定延押

2019-01-30 12:56

行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53

影／行政院門口驚見彈殼 誰放的？警找到人了

2019-01-30 12:35

「我相信我先生不是最後一個」 醫師娘籲重視精障殺人

2019-01-30 11:50

餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43

尾牙變調 警開6槍鎮壓結束街頭衝突鬧劇

2019-01-30 11:42

中正二分局偵查佐涉賣大麻 北檢聲請延押

2019-01-30 11:19

影／台商經商失敗回台製毒 查扣毒品可毒害12萬人次

2019-01-30 11:08

行政院旁傳槍響 蘇貞昌：讓警方處理

2019-01-30 11:04

行政院前拾獲彈殼 警：無彈頭、火藥、殺傷力

2019-01-30 10:57

菜刀砍死女友裝殉情 下跪賠償改判15年

2019-01-30 10:47

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

太敏感！ 行政院門口清晨驚見一枚彈殼

2019-01-30 09:25

派出所在附近…少年開30槍示威 立即被捕

2019-01-30 01:16

國道殺妻未遂 嫌犯收押

2019-01-30 01:04

4億元K他命 痱子粉掩護來台

2019-01-30 01:01

越南團脫逃案發滿月 首位女性遣返過年

2019-01-29 23:04

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

網購減肥酵素被影射含毒？ 生產商出示證明消毒

2019-01-29 20:27

男國道殺妻再狠撞 檢憂「反覆傷害」聲押他

2019-01-29 18:59

影／警方春安首日查獲大批槍彈 犯嫌辯稱去吃宵夜

2019-01-29 18:21

派出所旁連開30槍 新莊勇警狂奔追上壓制

2019-01-29 16:35

越南客脫團89人到案 首名遣返者喜極而泣

2019-01-29 16:11

「斬手專案」逮捕11名車手 永和警斬斷詐欺產業鏈

2019-01-29 15:51

不當約談空服員？長榮3點聲明：保護員工火速求證

2019-01-29 15:19

託友人討債沒討到還被索上萬報酬 拿菜刀嗆聲遭送辦

2019-01-29 15:18

農曆春節近 首名觀宏脫團旅客返鄉過年

2019-01-29 15:13

國道殺妻7刀！老公：她說神明指示不能同房 惹怒我

2019-01-29 15:12

影／通緝犯竄逃塞車卡死 勇警掏槍甕中捉鱉1打3

2019-01-29 13:57

K毒冒充泰國知名痱子粉 調查局破獲323公斤逮3人　

2019-01-29 13:49
看更多

熱門文章

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

就為了領鉅額保險 大學生和父眼睜睜看母墜崖

2019-01-30 12:10

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

粉色保時捷遊石門水庫與TOYOTA對撞 網驚少女心都碎了

2019-01-30 16:24

機車直切被撞翻 轎車行車記錄器也錄下驚人事實

2019-01-29 23:36

交往18年將進禮堂女友枉死 男子籲重視車禍現場處置

2019-01-29 22:07

父8刀殺死追他女兒運將 法官同情輕判僅6年半

2019-01-29 20:16

中和阿興滷肉飯評價幾近滿分 一份「A餐」暖哭網友

2019-01-30 10:01

追出狠心父母虐兒不只一件 嘉義檢方起訴從重量刑

2019-01-30 10:46

精障男刺死台中牙醫師 遺孀「一封來不及讀的情書」惹人淚

2019-01-30 15:30

過年前發生死亡車禍 金門大學進修部學生不幸枉死

2019-01-29 20:15

台東少年玩煙火 手掌慘被炸指頭噴飛30公尺

2019-01-30 11:07

辦公室婚外情 變互相毀滅

2019-01-30 00:58

桃園電子大廠員工宿舍遭火舌吞噬 3員工送醫

2019-01-30 00:22

台商當共諜 誘調查官盜拍機密

2019-01-30 00:47

影／泰女「半套」服務滿手精液 警一照現形

2019-01-30 14:04

滅火器亂噴金山公共浴池變雪屋 2男落網說只為好玩

2019-01-30 09:11

孝子撞法拉利賠償恐達千萬元 社會捐款544萬

2019-01-30 14:47

18歲的他結新歡與舊愛離婚 新歡家人反對兩頭空

2019-01-29 20:32

假裝拉筋偷錢包 警2百米外逮人

2019-01-30 10:58

行政院前誤射子彈 原來是屠夫攜豬隊友上酒店

2019-01-30 15:27

國道殺妻再撞翻她 檢方指狠夫恐逃亡法院裁押了

2019-01-29 22:11

「我相信我先生不是最後一個」 醫師娘籲重視精障殺人

2019-01-30 11:50

找妹要錢殺死台中知名牙醫 一審判無期徒刑

2019-01-30 10:37

行政院旁傳槍響並拾獲彈殼 警方：鎖定一輛轎車

2019-01-30 09:43

10年後忽聞媽媽死訊…流浪漢啜泣

2019-01-30 01:25

民眾貪看溼地美景 漲潮受困沙洲被救

2019-01-29 20:13

TOYATA業務交車與粉紅保時捷撞爛 「今年過年難過了」

2019-01-30 19:00

行政院前開槍掉殼逮4男 警方：車上玩槍不慎擊發

2019-01-30 12:53

闖紅燈想快一秒的下場 休旅車撞兩車後翻車GG

2019-01-30 16:43

派出所在附近…少年開30槍示威 立即被捕

2019-01-30 01:16

誇張密醫！ 針灸治療還餵病人過期5年藥粉

2019-01-30 12:20

北市社子火警燒7間廠房 民眾：火警前有人在河堤燒金紙

2019-01-30 08:34

跑車深夜飆速攔不住 見警亮槍才說「怕警察」

2019-01-30 13:05

餵女友吸毒助「性」赤裸暴斃 酒店少爺得賠551萬

2019-01-30 11:43

重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27

越南團脫逃案發滿月 首位女性遣返過年

2019-01-29 23:04

陸配罵前夫「入你至先人」 法官函查：四川罵人用語

2019-01-30 11:55

「正晶」要法官重判蔡正元 「讓他了解言論自由真諦」

2019-01-30 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top