3年越界捕魚12次 陸籍漁船裁罰240萬元

2019-01-30 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



海巡署第二巡防區指揮部去年逮獲累犯違規陸籍漁船「閩晉漁」，短短3年間就曾12次越界執行漁撈作業，都被警告驅離，海巡人員去年底再度發現它形跡可疑，登檢後在漁船起獲不法魚獲1.5公噸，還意外搜出5.72斤豬肉。海巡留置調查陳姓船老大等14名大陸漁工，案經42天調查，認定該漁船違規罪證確鑿，依法處最高罰鍰240萬元。

基隆海巡隊去年12月19日獲報，彭佳嶼東北18.2浬處有可疑漁船作業，隨即出動100噸艇前往查處，果真發現「閩晉漁」越界違規作業，當下立即廣播喝令停船受檢。

詎料，登檢過程中，林姓船長因害怕被開罰，不願配合登檢，逕自關閉油路，讓漁船主機熄火，海巡人員再三要求林姓船長重啟油路未果，雙方僵持3個多小時，直到海巡署打算調派1000噸級大型巡防艦強行拖帶，林姓船長擔心被加重處罰，才妥協、自行排除故障。

海巡人員在違規漁船上查獲將近1公噸魚獲，將依照兩岸人民關係條例第32條、80-1條、海岸巡防機關處理大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域等規定，進行裁罰，按「閩晉漁」噸位級距，最高可裁處240萬元。

此外，海巡人員還意外在船內冰箱搜出4.4公斤生豬肉，且船上鍋爐內還有1.32公斤豬肉正在燉煮，由於當時正值非洲豬瘟警戒時期，海巡隊隨即通知防檢單位處理。動植物防疫檢疫局基隆分局表示，已實施肉品封存及相關防疫消毒工作，但考量該些肉品並非走私，而僅是在船上供船員食用，並不會開罰，但肉品必須全數封存在船上冰箱內，不得登陸。

據悉，「閩晉漁」在昨上午10點從大陸晉江市深滬港出港，而後擅自進入彭佳嶼海域，出港第一天就被帶案處分。案經42天調查，確認漁船上有1.5公噸非法漁獲，基隆海巡隊今早10時許，會同基隆市政府執行切割、破壞船上起網機2部、網板3塊，並連同漁具、漁網一併沒入。