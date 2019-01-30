重感冒恍神繳槍走火 刑事局警備隊員遭記過

2019-01-30 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



刑事局王姓警備隊警員本月26日服完勤繳槍退勤，清槍時未依標準作業流程造成槍支走火，子彈射向槍械室地板，跳彈再反彈射中槍櫃卡進鐵門，所幸沒有造成傷亡；王供稱因罹患重感冒，一時精神不濟才誤擊板機，刑事局調查槍支走火屬實，依規定記過一次，追究直屬長官監督不周責任。

刑事局調查，46歲的王姓警備隊員是本月26日上午擔服6至8時槍械室值班勤務，7時50分左右勤務結束前準備繳槍退勤，在槍械室執行清槍程序時誤觸扳機，擊發勤務用克拉克手槍9MM子彈1顆，子彈射中地板再反彈至槍櫃鐵門。

經內部調查，王雖因為重感冒一時精神不濟才會走火，王也確有診斷證明；但刑事局認為王員未依退勤繳槍清槍標準作業流程，未先歸還子彈及將手指置放於滑套上，以至還槍時不慎誤擊發子彈，雖未發生人員傷亡，但明顯行政疏失。

刑事局依「警察機關強化勤務業務紀律實施要點」及「後勤業務要則」等規定，將王記過一次處分，警備隊長和直屬小隊長考核監督不周，各申誡一次，陳報警政署議處。